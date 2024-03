Il marchio globale Zepp Health (NYSE: ZEPP) ha presentato sul mercato italiano l’innovativo Amazfit Active Edge, un prodigio tecnologico che ha conquistato il prestigioso iF Design Award 2024. Rivolto a individui dinamici ed esploratori urbani desiderosi di tenere sotto controllo la propria salute, questo smartwatch offre una gamma di funzionalità all’avanguardia alimentate dall’intelligenza artificiale.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la vasta selezione di oltre cento quadranti disponibili, molti dei quali completamente personalizzabili, garantendo un’esperienza unica e su misura per ogni utente. A differenza di molti concorrenti, l’Amazfit Active Edge è dotato di quattro tasti anziché due, migliorando l’usabilità e la praticità.

Le caratteristiche principale del nuovo Amazfit Active Edge

In Italia, lo smartwatch Amazfit Active Edge si distingue per il suo elegante e moderno design. Il dispositivo è disponibile in due varianti di colore: grigio scuro (Midnight Pulse) e verde chiaro (Mint Green), adattandosi perfettamente a diversi gusti e stili personali.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Amazfit Active Edge presenta con una batteria da 370 mAh e un processore efficiente, può durare fino a 16 giorni con una singola carica, superando la media di due settimane dei suoi concorrenti. La modalità risparmio energetico estende questa durata fino a 24 giorni, ed anche con il GPS attivato continua a garantire prestazioni eccezionali.

Per gli amanti dello sport, questo smartwatch offre oltre 130 modalità sportive, consentendo a tutti di monitorare e praticare le proprie attività preferite. Attraverso l’app Zepp, è possibile scegliere tra diversi template di allenamento. Inoltre, è disponibile anche Zepp Coach, un innovativo allenatore basato sull’intelligenza artificiale che crea piani di allenamento personalizzati in base agli obiettivi e alle caratteristiche individuali. Dal punto di vista del benessere generale degli utenti, il dispositivo vanta la funzione Zepp Aura che, grazie al supporto dell’AI, fornisce un resoconto dettagliato sulla qualità del sonno e sulla salute generale.

Un ulteriore punto di forza dello smartwatch è il suo eccezionale rapporto qualità–prezzo. Disponibile presso i principali rivenditori come Euronics, Expert, Unieuro, Media World e Trony, l’Amazfit Active Edge ha un prezzo consigliato di 149,9 euro, rendendolo un’opzione valida per chiunque cerchi uno smartwatch completo e dalle prestazioni affidabili, il tutto ad un prezzo accessibile.