WindTre, operatore leader nel settore delle telecomunicazioni, sta per introdurre una serie di cambiamenti significativi nelle sue offerte per la telefonia mobile. Uno dei principali aggiornamenti riguarda l’applicazione di WindTre Family Protect, pensata per garantire una navigazione web sicura, soprattutto per i più giovani. Quest’ultima, infatti, non sarà più inclusa nell’offerta Super 5G Under 14+ al costo di 9,99 euro al mese. Ma non è tutto, per continuare a garantire un certo livello di protezione e sicurezza ai propri clienti, l’operatore offrirà per ogni Sim attivata ed in maniera totalmente gratuita, un servizio che prevede il blocco dei contenuti e delle app non idonee per gli utenti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Una mossa che mira a mantenere alti gli standard di sicurezza online.

Un’altra modifica importante, riguarda l’offerta Full Care Easy Pay, pensata invece, per clienti anziani o con disabilità. A partire dal 19 febbraio, questa promo non sarà più disponibile né per l’attivazione online né presso i punti vendita fisici. Una decisione che fa pensare ad un cambiamento nel target di clientela dell’operatore. Il quale potrebbe essere alla ricerca di nuove strategie per soddisfare le esigenze dei propri clienti. In più, tutte le offerte di telefonia mobile saranno prorogate fino al 3 marzo 2024.

WindTre: aggiornamenti nella rete fissa

Passando al settore della rete fissa, WindTre ha annunciato una serie di prolungamenti e conferme per le sue offerte. Una delle più popolari riguarda lo sconto sul costo di attivazione per le linee in Fibra FTTH nelle aree bianche, che verrà esteso fino al 29 febbraio. A partire dal 1° marzo, il prezzo tornerà al valore originale di 49,99 euro, quindi i clienti sono incoraggiati a cogliere questa opportunità prima che venga cancellata.

Proprio come per la telefonia mobile, anche tutte le restanti offerte di rete fissa saranno prorogate fino al 3 marzo 2024, inclusi i pacchetti Super Fibra, con Fibra FTTC che FTTH, che manterranno le condizioni e i costi attuali. Anche le offerte FWA su rete 4G e 5G saranno disponibili fino alla data indicata, salvo eventuali modifiche.

Insomma, WindTre sta vivendo un momento di rinnovamento e adattamento delle proprie offerte, volto a soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Oltre alle modifiche alle offerte mobile e fisse, di cui vi abbiamo parlato, l’operatore, di recente, ha anche provveduto ad ampliare la lista dei dispositivi compatibili con il servizio Wi-Fi Calling. Ha introdotto una nuova offerta dedicata ai vecchi clienti, che include chiamate, SMS e 200 Giga di traffico a soli 4,99 euro, mentre la copertura 5G continua ad espandersi, per garantire una connettività sempre più veloce e affidabile.