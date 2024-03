In questi ultimi giorni, alcuni già clienti di rete fissa dell’operatore telefonico italiano WindTre stanno ricevendo una super proposta. In particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile convergente con l’offerta di rete fissa e che offre tutto pressoché illimitato, compresi giga senza limiti. Il tutto con anche il supporto alle reti di quinta generazione e ad un prezzo come sempre molto basso.

WindTre, per alcuni clienti di rete fissa arriva una super offerta mobile

Per alcuni clienti di rete fissa dell’operatore telefonico italiano WindTre sarà possibile attivare una super offerta di rete mobile. Si tratta in particolare dell’offerta di rete mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno avere accesso a giga senza limiti per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri.

Il costo di quest’offerta è di 6,99 euro con pagamento direttamente sulla fattura dell’offerta di rete fissa. In alternativa, gli utenti potranno decidere di utilizzare come metodo di pagamento anche quello automatico Easy Pay. In questo caso, l’offerta sarà denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G Easy Pay. Gli utenti avranno a disposizione giga senza limiti per navigare con connettività 5G.

Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare fino a 200 SMS verso tutti i numeri e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per questa versione è di 9,99 euro al mese. Qualora lo volessero, gli utenti potranno utilizzare quest’offerta mobile anche se decideranno di disattivare la propria offerta di rete fissa. In questo caso, però, l’offerta mobile avrà un costo di 14,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che l’operatore sta avvisando gli utenti coinvolti da questa promozione tramite una nuova campagna SMS.