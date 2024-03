Le indiscrezioni emerse dal social Weibo stanno scuotendo coloro che seguono da vicino i dettagli e i lanci degli smartphone Sony. Secondo quanto riportato dal leaker zackbuks, il prossimo Sony Xperia 1 VI potrebbe presentare cambiamenti significativi rispetto ai suoi predecessori. La notizia, però, potrebbe non essere accolta con grande entusiasmo dai fan della marca giapponese, legati strettamente alle linee del passato.

Uno dei principali rumor riguarda il display del dispositivo. Si parla di un nuovo aspect ratio, che passerebbe da 21:9 a 19,5:9 e di una riduzione della risoluzione da 4K a 2K. Ciò significa che Sony potrebbe abbandonare due caratteristiche distintive dei suoi smartphone: la risoluzione ultra-alta e il design allungato. Una mossa che sorprende, considerando la reputazione di Sony data anche da questi particolari.

Sony: perché ha cambiato schermo allo Xperia?

La decisione potrebbe essere stata guidata da una serie di fattori, tra cui lo scarso successo di vendite della serie Xperia, che ha un market share globale inferiore all’1%. Forse il fine della società è quello di trovare nuove soluzioni per riconquistare la fiducia dei consumatori e aumentare le vendite. La riduzione della risoluzione dovrebbe, in teoria, influire positivamente sul prezzo del Sony Xperia 1 VI, rendendolo più abbordabile.

Le indiscrezioni suggeriscono anche alcune caratteristiche tecniche, tra cui 12 GB o 16 GB di RAM e nuovi sensori ultra grandangolari da 48 megapixel e teleobiettivo. Questi dettagli potrebbero indicare la volontà di Sony nel fornire prestazioni e funzionalità all’avanguardia nel settore fotografico. Per zackbuks, il Sony Xperia 1 VI dovrebbe essere lanciato a livello globale nel mese di maggio. Attendiamo per vedere in quale fascia di prezzo si posizionerà e se sarà in grado di confermarsi come uno dei modelli migliori nel panorama mobile.

In attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Sony, gli appassionati possono ingannare il tempo con congetture, teorie, speculazioni e qualsiasi cosa permetta loro di arrivare fino al momento in cui si saprà effettivamente come saranno i device della gamma Xperia.