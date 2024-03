Gli operatori virtuali di rete mobile (MVNO), come Kena Mobile, ho.Mobile e molti altri ancora, stanno cambiando in maniera significativa gli attuali equilibri del mercato italiano delle telecomunicazioni. Ciò attraverso la promozione di tariffe sempre più convenienti e servizi di qualità. Dunque, se siete alla ricerca delle migliori offerte del momento, disponibili intorno ai 7 euro al mese, abbiamo la soluzione che fa per voi.

Kena Mobile:l’opzione intelligente

Kena Mobile, è un operatore virtuale affiliato al gruppo Tim. Il gestore, offre un’affascinante offerta denominata Smart 100 Promo a soli 5,99 euro al mese. Il pacchetto include un generoso quantitativo di 100 Giga per la navigazione in 4G, minuti, chiamate illimitate e 200 SMS. La promo è riservata esclusivamente ai clienti che intendono effettuare la portabilità del proprio numero da operatori come Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri gestori virtuali.

Ho.Mobile: l’ offerta che ti mette al primo posto

Se invece, desiderate avere il pieno controllo della vostra esperienza digitale, ho.Mobile potrebbe essere la scelta giusta. Con un’app intuitiva e funzionale, l’ operatore vi offre la possibilità di gestire il vostro saldo come preferite, per ricaricare e accedere al supporto tecnico in modo rapido e semplice. Potrete personalizzare persino il vostro numero cellulare, così da distinguervi dalla massa. Il tutto unito da una connessione affidabile ed una copertura in 4G in grado di raggiungere il 98% del territorio italiano.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ho.Mobile offre anche un’incredibile libertà di navigazione senza limiti e con un’offerta straordinaria di 180GB a soli 7,99 euro al mese. L’attivazione della promo è assolutamente gratuita e anche la SIM è inclusa nell’offerta. In più, grazie ad un semplice codice promozionale “pasqua5”, potrete ottenere un bonus di 5€ sulla vostra ricarica iniziale. Insomma, non perdete l’opportunità di scegliere una delle due offerte di cui vi abbiamo appena parlato, per una una connessione stabile, senza preoccupazioni e senza limiti.