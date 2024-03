Huawei si prepara a rivelare al mondo la nona generazione del suo apprezzato fitness tracker, il Huawei Band. Questo nuovo smartwatch è destinato a fare il suo debutto sul mercato insieme agli auricolari Huawei Freelance Pro 2, e sembra che questo mega lancio sia previsto nel corso del mese di aprile. In particolare, il nuovo Huawei Band, noto anche come KIM–B19 con il nome in codice Kimi, sembra non presentare cambiamenti radicali rispetto al suo predecessore, mantenendo pressoché invariato il design. Il dispositivo continua ad essere dotato di un display AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione di 368×194 pixel, e conserva la batteria da 180 mAh.

In arrivo il nuovo Huawei Band 9

Un ulteriore aspetto fondamentale che rimane immutato è l’impermeabilità fino a 5 atmosfere, garantendo agli utenti la libertà di utilizzare il dispositivo anche durante le attività sportive più intense o in situazioni di esposizione all’acqua. La connessione con lo smartphone avverrà attraverso il Bluetooth, con il supporto aggiuntivo per la WLAN. Inoltre, il Huawei Band sarà disponibile in diverse varianti di colore, tra cui nero, blu, bianco, giallo e rosa, con particolare attenzione al modello blu che si distinguerà per un cinturino in tessuto anziché in silicone.

Per quanto riguarda il lancio sul mercato, al momento le informazioni sono piuttosto scarse. Mentre online circolano diverse speculazioni, Huawei si limita a utilizzare l’hashtag “#ComingSoon” come una sorta di teaser per annunciare l’arrivo imminente del suo nuovo dispositivo. Come già accennato, secondo diverse indiscrezioni, è plausibile ipotizzare che il lancio avverrà nel corso del mese di aprile, anche se non c’è nulla di certo.

Sul fronte del prezzo al dettaglio, ci si aspetta che il Huawei Band mantenga la stessa fascia di prezzo della generazione precedente, stabilendosi quindi intorno ai 59 euro. Questo prezzo, particolarmente accessibile potrebbe permettere al dispositivo di collocarsi ancora tra le scelte più popolari tra gli utenti che cercano un fitness tracker affidabile e ricco di funzionalità senza dover spendere una fortuna. Lo smartwatch Huawei, secondo le informazioni per ora disponibili, riesce a mantenere il passo con le esigenze degli utenti moderni, dimostrandosi all’altezza in un mercato così vasto ed esigente come quello digitale.