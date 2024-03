Dopo più di un anno dall’arrivo ufficiale dell’ultimo modello, il produttore tech Huawei si sta preparando per il debutto ufficiale della sua nuova smart band. Stiamo parlando in particolare della prossima Huawei Band 9. Nel corso delle ultime ore, il noto sito web WinFuture ha pubblicato in rete le presunte specifiche tecniche e le immagini renders di questo nuovo wearable.

Huawei sta preparando l’arrivo della sua nuova Huawei Band 9

Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare ufficialmente un nuovo dispositivo wearable a marchio Huawei. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla prossima Huawei Band 9 e ora abbiamo diversi dettagli interessanti grazie al noto sito web WinFuture. Come già detto, infatti, su quest’ultimo sono stati riportati sia le presunte specifiche sia alcune immagini renders.

Osservando le immagini appena pubblicate, possiamo notare come il design di questa nuova smart band sarà pressoché identico a quello del precedente modello. Troviamo infatti uno schermo rettangolare e un cinturino in silicone. Una delle novità saranno le colorazioni disponibili e quest’anno saranno cinque: black, yellow, pink, white e blue.

La nuova Huawei Band 9 dovrebbe avere un ampio display da 1.47 pollici di diagonale in risoluzione 368 x 194 pixel. Il pannello sarà un SuperAMOLED. La smart band dovrebbe poi poter contare su una batteria da 180 mah. Non dovrebbero mancare inoltre la connessione Wi-Fi, il Bluetooth e la certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM. Il sito web WinFuture ha inoltre rivelato il presunto prezzo di vendita. Secondo quanto rivelato, la nuova Huawei Band 9 dovrebbe arrivare sul mercato ad un costo di 59 euro. Immaginiamo comunque che questo nuovo dispositivo wearable a marchio Huawei potrà supportare e monitorare diverse attività sportive. È molto probabile inoltre che l’azienda decida di implementare diverse watch faces differenti.

Ricordiamo che il debutto ufficiale di questo nuovo device dovrebbe tenersi ormai fra poche settimane, ovvero ad aprile 2024.