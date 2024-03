Se siete alla ricerca di informazioni su come eliminare definitivamente una pagina Facebook, siete nel posto giusto. Eliminare una pagina che non serve più è un processo relativamente semplice, ma irreversibile. Ovvero, una volta presa questa decisione non potrete più tornare indietro, anche in caso di ripensamenti. Per questa ragione, prima di procedere, è importante essere certi della vostra scelta poiché una volta eliminata una pagina, non sarà possibile recuperarla. Ad ogni modo, preso consapevolezza di ciò, di seguito vi forniremo una guida dettagliata su come effettuare questa operazione sia da un computer sia da uno smartphone.

Eliminare una pagina Facebook dal computer

Se preferite utilizzare un computer per eliminare la vostra pagina Facebook, bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, dovete accedere al vostro account Facebook attraverso il browser web. Nella barra degli indirizzi quindi digitate “facebook.com” e premete Invio. Effettuate l’accesso con le vostre credenziali, se richiesto, e cliccate sul menu che si trova nella parte sinistra dello schermo. Da qui, selezionate la pagina che desiderate eliminare, cliccate su “Impostazioni”, anch’esso nella parte sinistra dello schermo, e selezionate la voce “Elimina la tua pagina“. Una volta fatto ciò, cliccate nuovamente su “Elimina definitivamente (nome pagina)”, confermate facendo clic su “Elimina” e premete “Ok” per completare il processo. Seguendo questi passaggi con attenzione, potrete eliminare la vostra pagina Facebook dal computer in modo rapido ed efficace, senza alcun tipo di problema.

Eliminare una pagina FB dallo smartphone

Se invece, preferite utilizzare lo smartphone per eliminare la vostra pagina Facebook, bisogna innanzitutto avviare l’applicazione sul cellulare ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali. Da qui, toccate l’icona delle tre linee orizzontali situate in alto a destra sul display e selezionate “Pagina” dal menu. Scegliete la pagina che desiderate eliminare, toccate l’icona dell’ingranaggio nella parte superiore e selezionate la voce “Generali”. Infine, selezionate l’opzione “Elimina definitivamente (nome pagina)”, cliccate ancora su “Elimina pagina” e confermate l’azione. In questo modo la pagina sarà eliminata definitivamente dallo smartphone.

Ricordate che l’eliminazione di una pagina Facebook, come già detto, è un’operazione assolutamente irreversibile, quindi assicuratevi di essere sicuri di questa decisione prima di procedere. Se avete più di una pagina da eliminare, ripetete semplicemente i passaggi indicati per ciascuna di esse.