Il mondo delle auto elettriche costituisce oramai una fetta del mercato decisamente importante anche da un punto di vista lungimirante, lo shift verso queste ultimi infatti rappresenta il futuro dal momento che entro il prossimo decennio avverrà l’abbandono dei motori endotermici in favore degli EV Engine che dunque costituiranno l’unico mercato presente.

Lavorare bene oggi dunque significherà dominare il mercato domani e questo le aziende lo sanno bene, ecco dunque perchè diventa a dir poco essenziale imbastire progetti vincenti per riuscire a conquistarsi un ruolo di spicco nel mercato di domani, ed è quello che a quanto pare pensano Honda e Nissan, due marchi famosi ma che nel mondo delle EV sono rimasti decisamente indietro, infatti non offrono ampia scelta come auto elettriche e vogliono sicuramente recuperare terreno nei confronti di brand più giovani come Tesla e BYD, cosa che ha portato ad una partnership appena annunciata tra le due aziende.

Auto elettriche migliori

L’idea alla base della collaborazione è che quest’ultima possa portare le due aziende a recuperare rapidamente il terreno perso nel mondo dell’elettrico, di conseguenza i due marchi cominceranno l’esplorazione di nuove piattaforme software, componenti EV e altre tecnologie correlate, dopo aver firmato un memorandum di intesa.

Si tratta di una scelta obbligata e sotto certi aspetti disperata, infatti le aziende avversarie non solo sono più avanti ma stanno già iniziando ad abbassare i prezzi costituendo di fatto un processo di standardizzazione che invece Nissan ed Honda sono ancora lontane addirittura dal concepire, con il rischio dunque di esordire in un mercato a basso costo con vetture non in grado di competere per questioni di prezzo che vista l’esordio tardivo andrebbero ad avere un prezzo nettamente più elevato rispetto alla media.

L’amministratore delegato di Nissan, Makoto Uchida, ha espresso velatamente tutto ciò avvertendo che serve prepararsi ad un ritmo di trasformazione del mercato molto elevato.