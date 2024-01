Facebook sta per raggiungere i 20 anni di attività e con i suoi continui aggiornamenti non smette mai di stupire. Il social che ha ideato Mark Zuckerberg nel lontano 2004 sembra aver introdotto recentemente una chicca importante per gli amanti e utilizzatori del social blu.

Il social che da tanto tempo ci permette di condividere le nostre foto e video preferiti, nonché ricordare avvenimenti passati e perfino compleanni, con l’ultimo aggiornamento ha deciso di modificare come vengono salvate le nostre informazioni dal browser integrato. Stiamo parlando dello stesso browser che ci permette di visualizzare pagine e link interni al social. Sono proprio questi link ad essere piuttosto numerosi e ogni volta che si apre un post una pagina diversa Facebook stampa tutto sulla sua cronologia.

Come eliminare la cronologia di Facebook

La piattaforma, che è in continua evoluzione, nell’ultimo aggiornamento sembra aver davvero appoggiato la politica della protezione della privacy. Il primo passo effettuato da Facebook è stato quello di dare la possibilità all’utente di gestire il proprio storico dei link, vediamo subito come.

Il tutto non è molto complicato: basta accedere all’app di Facebook sul vostro smartphone o tablet e sulla pagina che vi si apre è necessario cliccare i tre punini presenti in basso a destra. Successivamente va cliccata la sezione “Accedi alle impostazioni” dove vi si aprirà un altro menu. In questa nuova finestra tutto ciò che dovete fare è selezionare il bottone denominato “Consenti cronologia dei link” e la storia dei link visitati sarà disponibile. Viceversa se bloccate il pulsante l’opzione non sarà più visibile.