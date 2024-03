Attualmente Oppo Find X7 Ultra è uno smartphone top di gamma ad esclusivo appannaggio del mercato cinese, si tratta infatti di un device che vanta il meglio del meglio dal punto di vista delle specifiche, con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 12 GB di RAM, specs ormai standard in tutti i top di gamma, a fare la differenza è però il comparto fotografico, il quale ha attirato gli occhi di DxOMark, che ha deciso di testarlo, definendolo eccellente, il migliore in circolazione.

Modulo di altissimo livello

Il modulo fotografico dello smartphone si compone così:

Fotocamera posteriore:

4 fotocamere da 50 MP

Sensore principale Sony LYT-900 Apertura f/1.8 Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

Sensore ultra-grandangolare e macro Sony LYT-600 Apertura f/2.0

Teleobiettivo periscopico Sony IMX890 Zoom ottico 2,8x Apertura f/2.6 OIS

Secondo teleobiettivo periscopico Sony IMX858 Zoom ottico 6x Apertura f/4.3 OIS



Fotocamera frontale:

32 MP

Autofocus veloce PDAF

Questa combo di sensori svetta nella classifica dei migliori cameraphone conquistando ben 157 punti, primo posto del podio al pari di Huawei Mate 60 Pro+, volando in cima alla classifica delle prestazioni fotografiche per gli smartphone premium, ovvero quelli con prezzo di listino superiore agli 800 dollari.

Il motivo dietro questa valutazione è l’incredibile qualità delle foto in ogni occasione: ritratti, selfies, panorami e foto notturne, vengono infatti restituiti colori fedeli agli scatti con dettagli davvero di prim’ordine, colori ben bilanciati ed una luminosità perfetta.

Al momento ricordiamo che questo device è disponibile solo ed unicamente nel mercato cinese con queste fasce di prezzo:

Versione da 12/256 GB ad un prezzo di 5.999 yuan pari a 770 euro

Versione da 16/256 GB ad un prezzo di 6.499 pari a 830 euro

Versione da 16/512 GB ad un prezzo di 6.999 pari a 900 euro.

Non si sa se e quando arriverà nel mercato europeo, non c’è dubbio però che si tratta di un colpo importante per Oppo che rende il device molto appetibile.