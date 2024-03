Kena Mobile, l’operatore virtuale che opera sulla rete TIM in Italia da diversi anni, di recente ha annunciato il lancio di un servizio completamente nuovo, ovvero Kena Restart. Questo servizio è pensato per tutti coloro che utilizzano le offerte mobili dell’operatore e desiderano un maggiore controllo sul rinnovo delle loro opzioni.

Il concetto che si trova alla base di Kena Restart è semplice ma anche molto efficace. Questo infatti, si propone di consentire agli utenti la possibilità di modificare la data di rinnovo delle offerte mobili attive. In questo modo non vi è il rischio di restare senza traffico dati o rete telefonica quando si ha più bisogno. Ciò significa che sarà possibile anticipare il rinnovo dell’offerta nel momento in cui ci si sta per trovare a corto di minuti, SMS o traffico Internet, prima della data prevista per la ricarica.

Come funziona Kena Restart

Per capire meglio il funzionamento di Kena Restart, possiamo fare un esempio pratico. Se un utente ha un’offerta che si rinnova il 20 del mese ma si trova già al 10 del mese con i minuti, gli SMS o i giga in esaurimento, può attivare il servizio Restart per forzare il rinnovo al giorno 10. Da quel momento in poi, tutti i rinnovi successivi verranno effettuati il giorno 10 di ogni mese.

Il servizio Restart può essere attivato tramite l’app mobile di Kena Mobile ed è valido solo quando i minuti, gli SMS o i giga rimasti nel bundle scendono sotto il 20% del totale. L’opzione sarà accessibile entro 48 ore dal rinnovo dell’offerta. Ci sono però, alcune situazioni in cui il servizio non può essere attivato. Ad esempio se non è stato raggiunto l’80% di utilizzo dei contenuti inclusi nell’offerta o se il credito residuo non è sufficiente a coprire il costo mensile dell’offerta. Insomma, con Kena Restart gli utenti potranno contare su un maggiore controllo delle proprie offerte mobili. In questo modo potranno mantenere attiva la loro connessione. Il tutto senza doversi preoccupare di esaurire i dati o i minuti inclusi entro i limiti imposti dall’offerta attiva. Così da poter sempre contare su una connessione stabile e senza interruzioni.