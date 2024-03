YouTube lo scorso agosto ha selezionato alcuni utenti per testare una funzione che potrebbe arrivare per tutti prima del previsto: la possibilità di identificare una canzone canticchiata. L’app per dispositivi Android la possiede già da qualche mese, finalmente arriverà anche su YouTube Music.

Su alcuni forum, come Reddit, ci sono svariate testimonianze di utenti che hanno già la funzione persino su dispositivi iOS. Questa nuova funzione per la ricerca dei brani avrà un proprio pulsante accanto alla barra di ricerca e all’icona del microfono nell’app YouTube Music. Gli utenti fortunati che possono già provare l’opzione sono pochi. Tuttavia, la sua comparsa della piattaforma su dispositivi con iOS è un forte indicatore del rilascio su ampia scala sempre più imminente.

YouTube Music, manca sempre meno al lancio ufficiale della funzione che riesce ad identificare i brani mentre si canticchia

La possibilità di cercare un brano canticchiandone la melodia non è una novità, Google Search ha integrato una funzionalità simile nell’ottobre 2020. Per app appositamente pensate per i dispositivi mobile non è esattamente lo stesso, per ora, ad eccezioni di alcuni casi ormai noti. La funzione può essere attivata toccando il pulsante di ricerca nella home seguito dal pulsante del microfono. Si aprirà la scheda Voce per la ricerca vocale di base. La scheda Canzone, invece, consente di canticchiare una melodia o fare in modo che l’app esegua un’identificazione del brano in stile Shazam, esistente da tempo e incluso in servizi come Siri di Apple e tanti altri.

Dato che la funzionalità fa parte dell’app YouTube per Android ormai da diversi mesi – da ottobre per l’esattezza – è abbastanza sorprendente che non sia ancora disponibile per tutti anche su Youtube Music. Con almeno una parte di utenti iOS già in possesso della funzione, il suo lancio ufficiale dovrebbe essere solo questione di tempo, probabilmente solo poche settimane.