Iliad si prepara al VoLTE, arriverà anche per gli utenti CONSUMER

Il grande periodo che Iliad sta vivendo in Italia è ormai in corso da diversi anni. Fin dal 2018, anno in cui il provider ha fatto il suo esordio ufficiale nel Bel Paese, le cose sembrano andare molto bene grazie alle offerte proposte. Ora Iliad sta per raggiungere un tassello fondamentale, raggiungendo a tutti gli effetti i tre gestori maggiori che sono Vodafone, TIM e WindTRE.

Dopo le indicazioni offerte in ambito business, la tecnologia VoLTE è in procinto di essere ampliata anche per tutti i clienti privati. Per chi non conosce cos’è quest’ultima, si tratta della possibilità di effettuare delle chiamate vocali servendosi della rete 4G o 5G.

Da qui deriva dunque una migliore qualità dell’audio e anche una velocità di connessione maggiore rispetto alle chiamate solite a cui tutti si affidano. In questo momento il servizio VoLTE è disponibile solo ed unicamente per i clienti business ma a quanto pare il gestore ha confermato la distribuzione anche per i clienti consumer.

Iliad lancia il VoLTE per i suoi clienti privati, ora lo scontro con i grandi provider è alla pari

Secondo quanto riportato, l’estensione del servizio VoLTE agli utenti privati da parte di Iliad sarebbe cominciata ufficialmente. Alcune persone riferiscono infatti di aver trovato il logo direttamente di fianco all’indicatore della rete mobile sul loro smartphone. Questo significa senza dubbio che Iliad avrebbe iniziato ad distribuire la feature.

Sono diversi i vantaggi che si hanno con il VoLTE. Gli utenti possono avere una qualità audio migliore con un suono più chiaro e nitido rispetto alle solite chiamate ma anche una velocità di connessione nettamente superiore. In più c’è la possibilità di usare Internet anche durante le chiamate, continuando a navigare. Lo smartphone ovviamente deve essere compatibile con questo standard, altrimenti non si potrà utilizzare. Per abilitare il tutto basta andare nelle impostazioni e recarsi nella sezione “Cellulare” dove andrà attivato l’interruttore in prossimità del campo “VoLTE”.