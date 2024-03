WhatsApp: videochiamate ancora più divertenti con questa funzione

WhatsApp, da quando è stata lanciata un bel po’ di tempo fa, ha continuato a evolversi, diventando un vero e proprio strumento per la comunicazione a 360 gradi. Una delle sue funzionalità più apprezzate sono le videochiamate, che permettono di comunicare vis-à-vis con amici e familiari, riducendo la distanza fisica. Ora, grazie alla nuova funzione che permette l’uso degli effetti speciali, diventano ancora più divertenti e personalizzate. Molti utenti potrebbero pensare che le videochiamate su WhatsApp siano limitate solo ai dispositivi mobili, ma sappiate che in realtà questa funzionalità è disponibile anche su WhatsApp Web.

Come usare gli effetti nelle videochiamate di WhatsApp

Gli effetti speciali consentono agli utenti di trasformare rapidamente il background della propria videochiamata, aggiungendo elementi divertenti come filtri animati, sfondi tematici o effetti visivi in tempo reale. Questi possono essere più utili di quanto tu creda. Puoi usarli pe rompere il ghiaccio durante, aggiungere un tocco di leggerezza e divertimento e creare momenti di risate con i tuoi conoscenti. Non ti resta che testarli!

Possiedi un dispositivo Apple con iOS? Allora, come prima cosa avvia una videochiamata su WhatsApp. Durante la chiamata, apri il Centro di Controllo sul tuo smartphone e seleziona l’opzione “Effetti Video“. In questo modo hai subito accesso a diverse opzioni di effetti speciali per personalizzare lo sfondo della tua videochiamata.

Per i device Android, devi aprire l’app WhatsApp e navigare nelle impostazioni per trovare l’opzione “Funzionalità Avanzate“. All’interno di queste, trova e seleziona l’opzione “Effetti per Videochiamate“. Semplicissimo vero?

Oltre agli effetti speciali, puoi ulteriormente personalizzare le tue videochiamate su WhatsApp assegnando una suoneria specifica a ciascuna videochiamata. Non devi far altro che selezionare “Notifiche Personalizzate” all’interno della chat e scegliere l’opzione “Suoneria“. Attraverso questi pochi passaggi, puoi trasformare le tue videochiamate su WhatsApp in esperienze ancora più divertenti e personalizzate, aggiungendo un tocco di creatività e originalità alla tua comunicazione virtuale. Ora che hai la conoscenza suprema su questa funzione corri a testarla!