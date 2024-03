TIM Power con TUTTO incluso e 150 GIGA: le due offerte

Il periodo attuale sta mettendo in mostra tutte le lacune di alcuni gestori che stanno provando a competere con i più grandi. La scrematura tra queste realtà è avvenuta in maniera naturale, con diversi provider virtuali che hanno perso terreno quasi definitivamente. Diverse aziende però continuano a primeggiare, anche se in questo caso dovranno fare i conti con un colosso assoluto del calibro di TIM.

L’azienda italiana che ha dato i natali anche a tanti gestori virtuali, vuole riprendere un’altra volta in mano lo scettro di leader. Nessun provider riesce a garantire la sua qualità, soprattutto soprattutto tra quelli MVNO. Non è un caso infatti che TIM abbia deciso di destinare le sue migliori offerte solo a coloro che provengono da quella parte o da Iliad, altro colosso che ormai ha in mano più di 11 milioni di utenti.

Con tutte le sue nuove offerte però TIM ha sempre lottato alla grande e lo sta facendo anche questa volta visto che ce ne sono due. La prima in assoluto è ovviamente quella Power Iron che tutti conoscono, mentre la seconda si chiama Supreme Web Easy. Entrambe hanno i loro contenuti, a tratti molto simili ma anche molto diversi tra loro.

TIM sfida tutti con due offerte bomba: ecco le Power a partire da 6,99 €

Il passato recente aveva già tracciato la linea del futuro prossimo di TIM, provider sempre intenzionato a primeggiare. Anche questa volta infatti l’azienda ha dato del suo meglio al pubblico, mettendo in mostra le solite due offerte di rito. Ovviamente non tutti possono sottoscriverle, ma solo coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.

La Power Iron offre ogni giorno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G per 6,99 € al mese. La Power Supreme Web Easy invece arriva fino a 150 giga per 7,99 € al mese. Il primo mese è totalmente gratuito.