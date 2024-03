Android: marchi, browser e versioni più utilizzate nel 2024

I dati condivisi da Uptodown, una piattaforma internazionale per la distribuzione di applicazioni, ci consentono di accedere ad una panoramica completa delle abitudini degli utenti dei dispositivi mobili Android nel 2024. L’analisi consente di comprendere come il sistema si stia muovendo, quanto successo stia avendo successo, toccando anche le case telefoniche diffuse nel mondo che lo adoperano nei propri dispositivi. Perché queste informazioni sono importanti? Il loro scopo e farci comprendere meglio il panorama in evolutivo del settore tecnologico mobile.

I dati, considerando i brand, evidenziano il continuo dominio di Samsung nel mercato degli smartphone Android. Con il 29,48% di dispositivi in tutto il mondo, Samsung rimane il produttore leader, anche considerando una leggera flessione della sua quota. Seguono Huawei (15,31%) e l’azienda Xiaomi (15,16%). Huawei probabilmente conquista il secondo posto grazie al successo ottenuto in patria. Altri marchi nella lista di quelli più scelti sono Vivo (4,98%), OPPO (4,92%) e Realme (3,93%).

Browser e aggiornamenti preferiti di Android

Per quanto riguarda i browser utilizzati dagli utenti Android, Google Chrome si conferma nettamente al primo posto con quasi il 90% di quota di mercato. A seguire, ma parecchio distanziati, troviamo Samsung Internet Browser, il sistema Opera, UC Browser ed infine Amazon Silk.

Analizzando le versioni di Android più diffuse, Android 13 si posiziona al primo posto con il 21,38% di utilizzo, seguita dalla 11 e dalla 10. Sorprendentemente, la release più recente, Android 14, si trova ai margini con solo il 4,54% di quota di mercato. Alcuni dati curiosi emersi dall’analisi includono la risoluzione dello schermo più utilizzata, con 360 x 800 e 360 x 640 in testa alla classifica. Inoltre, i device più utilizzati con il sistema sono risultati essere gli smartphone, vincendo come si suol dire “a mani basse”, seguiti da tablet e Android TV.

A conti fatti, i dati forniti da Uptodown ci mostrano una panoramica interessante sulle preferenze degli utenti Android nel 2024. Samsung conquista il podio degli smartphone, dimostrando il suo potere nel settore. Abbiamo poi l’ampio utilizzo di Google Chrome come browser preferito (e neanche questa è una sorpresa) e la diffusione delle diverse versioni sul mercato.