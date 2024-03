Logitech è il brand a cui tutti gli appassionati di tecnologia e di informatica devono necessariamente fare affidamento, nel momento in cui si dovessero trovare alla ricerca di device di qualità al giusto prezzo. Tra i tantissimi prodotti dell’azienda spicca sicuramente la Logitech MX Keys S, una tastiera wireless dal profillo basso, qualitativamente incredibile.

Il design è minimale, esteticamente gradevole e di qualità, viene commercializzata nella sola colorazione bianca, che mostra il dualismo tra la finitura metallica (atta a conferire anche un peso maggiorato), con inserti plastici. E’ una tastiera completa, con tanto di tastierino alfanumerico, i keycaps presentano una finitura concava, che facilita indubbiamente l’alloggiamento del dito al suo interno, mentre la retroilluminazione (regolabile manualmente o in modo automatico) ne permette l’utilizzo anche con scarsa luce.

Premete qui per collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, avrete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte migliori sul vostro smartphone in esclusiva.

Logitech MX Keys S: una tastiera wireless da acquistare

Il prezzo consigliato di un prodotto tanto performante è più elevato della media, infatti raggiunge 129 euro, fortunatamente ridotto in vari momenti dell’anno a cifre più ragionevoli ed allineate con le aspettative possibilità della community. In questi giorni di metà Marzo, infatti, la spesa che gli utenti dovranno sostenere per il suo acquisto è di 87,40 euro. Lo potete ordinare direttamente qui.

I modi di utilizzo di questo prodotto sono relativamente pochi, poiché non può essere utilizzata via cavo, nonostante sia presente il connettore USB-C nella parte posteriore, ma si affida quasi interamente al bluetooth. L’aspetto che apprezziamo maggiormente del prodotto è la possibilità di memorizzare tre dispositivi differenti, senza dover scollegare la tastiera di volta in volta, ma effettuando uno switch con la pressione di un singolo pulsante. A prescindere da ciò è perfettamente compatibile con qualsiasi device o sistema operativo, in ogni sua funzione.