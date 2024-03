Motorola Moto G14: il PREZZO più basso di SEMPRE su Amazon

Motorola Moto G14 non è uno smartphone qualunque, è un dispositivo che costa veramente poco per la qualità e le prestazioni offerte, permettendo così al consumatore di raggiungere un livello di risparmio che travalica le aspettative più rosee.

La versione attualmente disponibile prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultima può essere incrementata tramite l’ausilio di una microSD, così da estendere al massimo la possibilità di salvare immagini o applicazioni. Il processore non è particolarmente performante, parliamo comunque di un Unisoc T616, terminale che riesce a garantire discrete prestazioni, senza andare particolarmente oltre.

Motorola Moto G14: prezzo economico per tutti

Lo smartphone, come vi abbiamo già accennato nei paragrafi precedenti, viene considerato estremamente economico. Il suo valore di listino si aggira sui 149 euro, mentre in questo periodo Amazon è stata in grado di applicare uno sconto ulteriore del 36%, così da arrivare ad una spesa finale di soli 96,49 euro. Per l’ordine dovete collegarvi qui.

Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, in quanto comunque uno degli aspetti che maggiormente contraddistingue Motorola è proprio la capacità di mettere sul mercato dispositivi non appesantiti da orpelli o funzioni superflue. Il carrellino delle SIM può ospitare fino a due SIM, mentre la batteria è un componente da 5000mAh, la cui autonomia rende utilizzabile lo smartphone anche per due giorni consecutivi, prima di dove ricorrere effettivamente alla presa a muro.

Il design ricorda quello degli altri modelli di casa Motorola, molto interessanti le colorazioni argentate, con riflessi di luce gradevolissimi alla vista. L’ergonomia è indubbiamente uno dei suoi punti di forza, per una usabilità quotidiana massima in ogni ambiente, o comunque in ogni momento della singola giornata. Fino al 25 aprile sono ancora disponibili i 30 giorni di reso effettivi.