Piaggio Fast Forward (PFF), una società del Gruppo Piaggio con sede a Boston, ha sviluppato Piaggio Kilo, un robot trasportatore dotato di tecnologia smart following. Questo innovativo robot sarà presto utilizzato all’interno delle linee produttive di Moto Guzzi per agevolare e supportare le operazioni degli operatori, rappresentando un passo avanti nel campo della robotica industriale.

Piaggio Kilo, il compagno affidabile degli operatori

Piaggio Kilo è un pianale robotizzato hand free con una capacità di carico fino a 130 kg. Grazie agli imaging radar 4D sviluppati da PFF e ai suoi sensori avanzati, può seguire l’operatore, muoversi autonomamente e navigare attraverso oltre 100 percorsi preimpostati. Questa versatilità consente di ottimizzare le operazioni in fabbrica, riducendo il rischio di lesioni e migliorando l’efficienza complessiva.

L’obiettivo di Piaggio Fast Forward è quello di integrare la tecnologia robotica per migliorare l’esperienza lavorativa e aumentare la produttività. Piaggio Kilo è progettato per collaborare con le persone, facilitando lo spostamento dei materiali all’interno della fabbrica e offrendo opzioni di personalizzazione per adattarsi a diverse esigenze industriali. Con l’applicazione PFF pro tools, è possibile gestire facilmente una flotta di robot e aggiornare il software in modo tempestivo per garantire le prestazioni ottimali.

Questa tecnologia robotica non si limita solo all’ambito industriale. Piaggio Fast Forward sta sviluppando sensori dedicati al mondo delle due ruote per migliorare la sicurezza dei motociclisti. Ad esempio, il sistema PFF Rider Assistance Solution ha fatto il suo debutto sulla nuova Moto Guzzi Stelvio, dimostrando l’impegno del Gruppo Piaggio verso l’innovazione e la sicurezza nel settore motociclistico.

Versatilità oltre l’industria

In definitiva, Piaggio Kilo rappresenta un passo avanti significativo nel settore della robotica industriale, offrendo soluzioni avanzate per ottimizzare le operazioni in fabbrica e migliorare la sicurezza sul lavoro. Con il continuo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, Piaggio Fast Forward si conferma leader nell’integrazione di robotica e mobilità per il futuro industriale.