All’inizio dell’anno Samsung ha mostrato al mondo il suo nuovo nonché attuale top di gamma, stiamo parlando del Samsung Galaxy S24, lo smartphone di punta che portato con se oltre che un aggiornamento hardware davvero importante anche un aggiornamento software che introdotto la tanto attesa Intelligenza Artificiale che ha preso corpo in alcune funzionalità d’eccezione a vari livelli.

Le più apprezzabili sono quelle legate alla galleria con la possibilità di utilizzare il riempimento generativo che consente di tagliare le foto e aggiungere magari laddove mancano dei dettagli contestuali alla foto, feature alla quale si aggiungono un traduttore in tempo reale per le telefonate con lingue diverse o per i messaggi in una lingua che conosciamo.

Ovviamente tutte queste funzionalità erano dedicate inizialmente all’S24, dotato di un hardware nativamente in grado di far girare l’IA senza troppi problemi, Samsung però non vuole lasciare gli altri a bocca asciutta ed ecco che infatti ha iniziato il processo dei democratizzazione dell’IA per consentire anche agli altri utenti che hanno device di qualche anno prima di godere delle medesime funzionalità.

I device che riceveranno la UI 6.1

I device che entro fine Marzo riceveranno la nuova One UI saranno: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9, ai quali in futuro seguiranno ulteriori smartphone.

Si tratta della prima tranche di device che riceveranno le funzioni IA, ovviamente si tratta di quelli con le migliori prestazioni dopo il top di gamma, ovviamente nel tempo anche altri device riceveranno tali funzionalità non appena l’ottimizzazione consentirà di colmare il gap prestazionale presente consentendo all’IA di girare ugualmente on board o in modalità mista on board/cloud, dunque se il vostro device non è in lista non disperate, probabilmente dovrete solo attendere un altro po’.