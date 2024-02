SpaceX, al limite della sicurezza, Elon Musk nei guai

L’ ambizioso progetto della compagnia rivoluzionaria di Elon Musk. SpaceX è il primo del suo genere ad essere finanziato in forma privata. Purtroppo però, ultimamente sta facendo notizia quanto sia rischioso per i dipendenti, a livello di infortuni. Stando a quanto affermato, un dipendente in particolare, ha rischiato di non camminare più.

Infortuni verso il surreale SpaceX, sta raggiungendo traguardi fantastici. Falcon 9 infatti ha da poco effettuato l'approdo in orbita dove ha rilasciato Marposs. Lo stesso non si può dire della sicurezza sul lavoro, aspetto significativamente trascurato dal colosso americano. Infatti solo recentemente, l'azienda aerospaziale ha ricevuto, a seguito di un ispezione una multa di 3600 dollari. L' arrivo di questa sanzione è dovuto proprio all'incidente avvenuto nel sito Redmond, Washington È il caso di un lavoratore che ha rischiato di perdere il piede. All' interno degli episodi aziendali quest' ultimo gravissimo accaduto é solo a capo di una lunga lista di infortuni, in alcuni casi permanenti. Gli spettatori, venuti in visita a dicembre, a seguito di lamentele e brutti accaduti interni. É stata fatta chiarezza sull'infortunio di quest' ultimo operaio che sembrerebbe dovuto alla caduta di un pesante rotolo di materiale proprio sul suo piede. Il lavoratore avrebbe poi affermato che la causa della caduta é proprio dovuta a una disposizione errata ovviamente scaturita dal velocizzare i processi lavorativi e quindi aumentare la produzione. Le violazioni sulla sicurezza, in tempi non molto lontani, hanno preso un'altra strada, comportando la morte di un dipendente e lo stato di coma di un altro , in cui purtroppo si trova ancora oggi, a causa di una frattura cranica . Sanzioni in arrivo per SpaceX Le multe negli ultimi anni per SpaceX si sono fatte salatissime. Si da il caso che accumulat3 ammontino a una cifra di circa 50.836 dollari, con l'aggiunta di una causa in corso del lavoratore attualmente in coma. Probabilmente penserete che tale cifra rappresenti spiccioli, per il fondo aziendale, infatti il colosso con Elon Musk alla base non avrà problemi a coprire le spese. I soldi però no coprono tutto , infatti a rimetterci sarà soprattutto l'etica aziendale. La voce dei dipendenti impiegato che si occupa del lavoro manuale all'interno dell'azienda, avrebbe confermato tutto. La sicurezza secondo quanto affermato da quest' ultimo passa in secondo piano per aumentare notevolmente la mole di lavoro e di conseguenza la ricerca dei risultati e la produzione. Infatti l'azienda targata Musk punta a ritmi molto elevati a causa dei finanziamenti continui e dei moltissimi obiettivi ambiziosi. SpaceX sotto l'occhio della FAA, ha affermato di cambiare la propria etica e idea di lavoro tutelando maggiormente gli operai. Purtroppo però nessuna delle promesse e premesse è stata mantenuta. La speranza è che la corsa allo spazio non calpesti gli operai, ancora una volta.