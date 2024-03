Amazon, al super prezzo scontato di 189.99 euro, presenta ufficialmente l’ aspirapolvere senza fili Rowenta X-FORCE FLEX 8.60, il suo ultimo prodigio nel campo della pulizia domestica. Questo dispositivo garantisce, in ogni momento della giornata, una pulizia straordinaria grazie alla sua potenza di 185 W, per una rimozione efficace della polvere e dello sporco praticamente da qualsiasi superficie. Dotato di una spazzola motorizzata e una serie di accessori inclusi, l’aspirapolvere è in grado di affrontare pavimenti duri, moquette, tappeti e grandi superfici con assoluta facilità e precisione.

La batteria al litio da 22 V assicura un’aspirazione costante e potente fino a 35 minuti di utilizzo, rendendo la pulizia senza fili un compito da svolgere con estrema comodità. In più, grazie alla rapida ricarica in sole 3 ore è possibile riprendere rapidamente le attività di pulizia senza interruzioni prolungate.

Aspirapolvere Rowenta: pulizia profonda senza sforzo

La tecnologia Flex di Rowenta consente di raggiungere aree difficili da pulire fino a 4 volte più lontano dei comuni aspirapolveri, senza la necessità di piegarsi o contorcere il corpo in alcun modo. Con il suo tubo flessibile, l’ X-FORCE FLEX 8.60 può facilmente accedere sotto a mobili bassi e in altri angoli nascosti della casa, per una pulizia completa e senza sforzo. La posizione Stop&Go rende il suo utilizzo un’esperienza completamente nuova e niente affatto faticosa come si è comunemente spinti a pensare. Con un semplice clic, la spazzola e il tubo si posizionano autonomamente in verticale, per una pausa durante la pulizia o per il passaggio rapido alla modalità aspirabriciole, senza doverla appoggiare a muri o mobili. Eliminando, in questo modo, anche il fastidio dell’ingombro.

Accessori Animal Care

Ma le novità non sono ancora finite, l’aspirapolvere Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 include un kit Animal Care completo, ideale per le famiglie con animali domestici. Con una Mini Turbo spazzola progettata per rimuovere efficacemente i peli degli animali, una bocchetta lancia piatta per aree difficili da raggiungere e una spazzola per divano per i tessuti, il dispositivo si rivela un alleato prezioso nella battaglia contro i peli dei vostri amici a quattro zampe. Grazie alla tecnologia ciclonica e al filtro integrato, essa è in grado di garantire un’elevata efficienza di filtrazione. Ciò significa che vengono catturate fino al 99,9% di particelle di polvere nell’ambiente circostante così da mantenere la vostra casa fresca e salubre.

Con prestazioni potenti, tecnologia avanzata e un design intuitivo, l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 ridefinisce il concetto di pulizia domestica. Che tu debba affrontare una pulizia quotidiana o sfide più impegnative, questo dispositivo si dimostra un compagno affidabile ed efficiente per mantenere la casa sempre pulita e ordinata. Senza lo stress e la fatica tipica delle pulizie tradizionali. Non perdetevi questa incredibile offerta Amazon e molte altre tantissime opportunità di acquisto ancora in super sconto in questo mese di Marzo.