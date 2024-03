Netflix e Sky, batosta in arrivo: 5€ in più al mese per alcuni clienti

A partire da maggio, alcuni clienti Sky che pagano tramite un’unica fattura e addebito per la pay TV e l’abbonamento a Netflix vedranno un aumento nei loro costi mensili. Il cambiamento della tariffa non è destinato a tutti i clienti. Sky ha confermato che gli utenti Q Platinum con contratto residenziale siglato prima del 3 febbraio 2021, che includono sia l’Intrattenimento Plus che Netflix Premium, subiranno un aumento di 5 euro al mese a partire dai rinnovi successivi al 1° maggio 2024.

Per clienti che hanno attivo Sky Cinema da più di tre anni c’è invece una buona notizia. Il costo dell’abbonamento Netflix sarà di 12,99 euro al mese con un risparmio di 5 euro rispetto al prezzo di listino del piano Premium di Netflix, pari a 17,99 euro al mese. Chi non ha Sky Cinema o l’ha attivato da meno di tre anni pagherà invece 15,99 euro al mese per Netflix, ottenendo comunque un risparmio di 2 euro.

Motivazioni Sky ed alternative di risparmio per Netflix

Nell’informativa, Sky ha sottolineato l’obiettivo di offrire un’esperienza completa di visione e un servizio all’avanguardia ai propri clienti. Ciò include una vasta gamma di contenuti di alta qualità, tra cui serie TV popolari come la seconda stagione di “Call My Agent” e “Pechino Express“. Ha anche evidenziato l’introduzione di Paramount+ senza costi aggiuntivi per i clienti Sky Cinema, creando un’ulteriore varietà di contenuti.

I clienti interessati dall’aumento dei prezzi dovrebbero ricevere una comunicazione specifica in fattura, come di consuetudine. Ciò dovrebbe assicurare una trasparenza e una chiarezza nella gestione delle tariffe e delle offerte per i clienti. La società ha assicurato che gli utenti possono richiedere la disattivazione dell’offerta Intrattenimento Plus con Netflix Premium in qualsiasi momento, senza essere soggetti a penali o addebiti aggiuntivi.

Coloro che desiderano risparmiare possono scegliere il piano Netflix Standard, che comprende lo streaming in Full HD su 2 dispositivi contemporaneamente, al costo di 5 euro in meno rispetto al Premium. I clienti interessati hanno anche la possibilità di disattivare l’offerta Intrattenimento Plus con Netflix Premium senza penali o costi di disattivazione.