Confronto offerte Vodafone e TIM: le migliori promozioni 5G e 4G

Torna di moda la sfida che ha sempre visto sul campo di battaglia Vodafone e TIM. i due gestori hanno intrapreso ancora una volta una vera e propria crociata, questa volta però con un obiettivo comune: batterei i virtuali e Iliad.

A colpi di grandi offerte, piene di contenuti e soprattutto con prezzi più vantaggiosi rispetto al solito, Vodafone e TIM hanno piano ristabilito il loro dominio. Del resto erano in molti ad aspettare questo momento, proprio in virtù delle grandi fondamenta che anni e anni addietro i gestori avevano impiantato in Italia. Essendo questi i migliori nel panorama italiano, qualcuno si aspettava un ritorno improvviso con nuove offerte.

Sia Vodafone che TIM hanno le offerte migliori per battere Iliad e i provider virtuali

Secondo le ultime informazioni, sarebbero ancora disponibili sul web le offerte Silver di Vodafone e Power di TIM. I contenuti di queste soluzioni sono noti a tutti essendo ben ripartiti tra minuti, messaggi e giga.

Le Vodafone Silver

La prima delle due offerte Silver che Vodafone mette a disposizione comprende minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in rete 4G mensilmente. Il prezzo corrisponde a 7,99 € ogni 30 giorni. La seconda invece aumenta i giga portandoli a 150 in 4G ogn mese con un prezzo che ovviamente cresce e arriva a 9,99 €.

C’è l’opportunità di aggiungere 50 giga ogni ogni mese ad ognuna delle due soluzioni. Basta sottoscrivere il servizio di ricarica automatica SmartPay e il gioco sarà fatto.

Le TIM Power Iron e Supreme Web Easy

TIM risponde a tono e lo fa prima con la Power Iron, offerta da 6,99 € al mese. Questa concede minuti e messaggi senza limiti verso qualunque gestore 100 giga in rete 4G ogni mese. La seconda offerta, la Supreme Web Easy, arriva a 150 giga esattamente come nel caso della seconda di Vodafone ma con un prezzo di 7,99 € al mese.

Il regalo in questo caso consiste in un mese totalmente gratis e quindi nell’opportunità di pagare a partire dal secondo in poi.