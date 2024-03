Se sei tra i nuovi clienti fortunati non puoi lasciarti scappare l’offerta WindTre più economica del momento. A meno di 10,00 euro al mese, il gestore ti propone una quantità illimitata di Giga di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e tanti minuti ed SMS da inviare a chiunque.

Purtroppo non tutti hanno la possibilità di richiedere l’offerta WindTre GO Unlimited 5G ma se sei un cliente Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile non puoi perdere l’occasione.

Attiva l’offerta WindTre con Giga senza limiti a meno di 10€ al mese!

Se sei un cliente proveniente da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile hai a disposizione svariate offerte WindTre ricche di contenuti a un prezzo decisamente economico. La WindTre GO Unlimited 5G è tra le tariffe attualmente proposte dal gestore, che permette di ottenerla a un costo di soli 9,99 euro al mese.

Attivandola potrai così usufruire ogni mese di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile.

L’offerta GO Unlimited è disponibile in versione Easy Pay e con addebito su credito residuo. Nel primo caso, la spesa di rinnovo sarà automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto; nel secondo, invece, sarà possibile sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo ma ogni mese sarà necessario andare incontro a una spesa di 10,99 euro, anziché 9,99 euro.

I clienti possono scegliere tra le varie proposte del momento e richiederne l’attivazione accedendo al sito ufficiale del gestore ed effettuando l‘acquisto della nuova SIM, che nella maggior parte dei casi non necessiterà di alcun pagamento. WindTre spedirà la SIM tramite corriere senza richiedere spese di spedizione e permetterà sin dal primo momento di usufruire dei servizi previsti dalla propria tariffa.