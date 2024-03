Apple e rivoluzione DMA: le applicazioni si potranno scaricare da internet

La notizia a bomba di questi giorni riguarda la possibilità degli sviluppatori di poter distribuire le loro applicazioni in maniera diretta e dal loro sito agli utenti Apple. Con le modifiche apportate dalla nuova versione iOS 17.4 e in seguito al DMA, ci sarà questa nuova opportunità a partire da questa primavera.

Non servirà dunque passare tramite gli store, intesi sia come l’App Store originale di Apple che quelli dei terze parti, anch’essi abilitati con il DMA. Basterà mettere a disposizione il contenuto da scaricare tramite una pagina web, ovviamente avendo dei requisiti che siano ben precisi.

A molti utenti tutto questo non piace perché, secondo il loro parere, si perderebbe l’esclusività di Apple. Altri utenti hanno perso un po’ di fiducia in quanto pensano che una situazione del genere non faccia altro che andare a mettere al serio rischio la privacy e la sicurezza in generale.

Apple apre al download di app dai siti degli sviluppatori attenendosi al DMA

La possibilità di offrire app agli utenti iOS di Apple è stata disciplinata in maniera estremamente rigorosa e non di certo a caso.

Le app offerte tramite la distribuzione Web devono soddisfare i requisiti di autenticazione per proteggere l’integrità della piattaforma, come tutte le app iOS, e possono essere installate solo da un dominio di sito Web che lo sviluppatore ha registrato in App Store Connect.

Un accento è stato posto anche sugli sviluppatori che potranno avere l’autorizzazione a distribuire le loro applicazioni agli utenti iOS. Avranno l’accesso alle API:

Web Distribution consentirà agli sviluppatori autorizzati di distribuire le loro app iOS agli utenti dell’Unione Europea direttamente da un sito web di proprietà dello sviluppatore. Apple fornirà agli sviluppatori autorizzati l’accesso alle API che facilitano la distribuzione delle loro app dal web, si integrano con le funzionalità del sistema, eseguono il backup e il ripristino delle app degli utenti e altro ancora.

Il processo di download dell’applicazione dal sito web di un determinato sviluppatore passa attraverso l’approvazione dello sviluppatore stesso tramite il menù delle impostazioni dell’iPhone.

Gli sviluppatori che intendono offrire le applicazioni via web per iOS devono rispondere a due criteri fondamentali: aver provveduto all’iscrizione all’Apple Developer Program ed essere possessori di una buona reputazione da parte di quest’ultimo per 2 anni di seguito o più.

Sono questi dunque i presupposti su cui si aggrappa questa grande novità, che svolgerà un ruolo epocale nella storia di Apple. Gli utenti sono un po’ combattuti ma probabilmente si abitueranno in poco tempo.