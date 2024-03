L’analisi del rapporto “State of Subscription Apps” di RevenueCat offre uno sguardo dettagliato e ricco di spunti sul mercato delle applicazioni con abbonamenti. Questo approccio, sempre più diffuso tra gli sviluppatori, offre agli utenti la possibilità di accedere a funzionalità extra sottoscrivendo abbonamenti mensili o annuali. I dati presentati nel rapporto suggeriscono che questo modello potrebbe essere a rischio, poiché la maggior parte delle app mobili con abbonamenti sembra essere in perdita.

L’indagine ha coinvolto ben 30.000 applicazioni che si basano su un toolkit dedicato alla gestione degli abbonamenti, offrendo così un quadro estremamente realistico del settore.

Troppi abbonamenti per le app?

Uno dei risultati più significativi è che le applicazioni con le migliori performance hanno accumulato entrate fino a 200 volte superiori rispetto a quelle nella parte bassa della classifica. Le entrate mensili mediane, dopo un anno di attività, si attestano a meno di 50 dollari, e solo il 17,2% delle app riesce a superare la soglia dei mille dollari al mese. Raggiungere questo traguardo sembra aumentare significativamente le probabilità di ulteriori crescita: il 59% delle app che superano i mille dollari al mese raggiunge i 2.500 dollari, mentre il 60% raggiunge i 5.000 dollari. Solo il 3,5% di tali app riesce a raggiungere i 10.000 dollari mensili.

Una suddivisione per categorie rivela che le app per salute e fitness generano il doppio delle entrate rispetto alle altre categorie. Al contrario, le app per viaggi e produttività sono tra le più in difficoltà, con le migliori di tali categorie che faticano a guadagnare 1.000 dollari al mese dopo un anno di attività sugli store.

Un altro dato interessante è l’aumento del numero di applicazioni in abbonamenti, nonostante le sfide evidenziate dai dati. Il prezzo medio degli abbonamenti è aumentato del 14%, suggerendo un tentativo da parte degli sviluppatori di compensare le difficoltà incontrate.

Dai dati presentati, emerge un quadro complesso del mercato delle app con abbonamenti. Mentre alcuni settori mostrano performance eccellenti, altri faticano a generare entrate significative. Ciò solleva interrogativi sulla sostenibilità di questo modello e sulla sua accettazione da parte degli utenti. Le motivazioni potrebbero essere due: un mercato saturo o utenti stanchi di abbonarsi a nuovi servizi. Questi sono spunti importanti che richiedono ulteriori analisi per comprendere appieno il panorama delle app con abbonamenti e le loro prospettive future.