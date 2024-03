Xiaomi allunga l’esistenza di alcuni fortunati smartphone

Xiaomi ha recentemente dato un’altra dimostrazione del suo impegno verso i suoi utenti occidentali, annunciando l’introduzione di HyperOS su Xiaomi 13T Pro. Le buone notizie non finiscono qui. L’azienda ha condiviso un’aggiornamento entusiasmante riguardo al programma Android Enterprise Recommended, a cui si è unita diversi anni fa. Questo programma non solo assicura un supporto esteso per gli smartphone, compresi quelli più datati, ma offre anche un ciclo di vita più lungo grazie a 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

L’inclusione di un dispositivo in questo programma è un attestato della sua qualità e della conformità ai rigorosi standard richiesti da Google. Questo si traduce in benefici significativi per gli utenti, consentendo loro di godere di una protezione e di prestazioni ottimali per un periodo prolungato.

I dispositivi Xiaomi che avranno una vita più lunga

La lista dei dispositivi inclusi in questo programma si è recentemente arricchita con l’aggiunta di tre nuovi modelli: Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11 Lite 5G NE e Redmi Note 12 4G. Questi dispositivi non solo riceveranno l’aggiornamento ad Android 14, ma godranno anche di un anno aggiuntivo di patch di sicurezza, distribuite entro 90 giorni dal rilascio da parte di Google.

Per i fortunati proprietari di questi smartphone, questo si traduce in un’estensione significativa del periodo di supporto. Ad esempio, per lo Xiaomi 11 Ultra, il supporto durerà fino ad aprile 2025, mentre per lo Xiaomi 11 Lite 5G NE si estenderà fino ad agosto 2025 e per il Redmi Note 12 4G fino a marzo 2027.

Questa notizia è senza dubbio una fortuna per coloro che possiedono questi dispositivi, offrendo loro la sicurezza di ricevere gli ultimi fix di sicurezza per un periodo molto più lungo. L’installazione di questi aggiornamenti è vivamente consigliata, poiché aiuta a proteggere i dispositivi in questione e in particolare i dati sensibili e le informazioni personali degli utenti da minacce esterne.

In un panorama tecnologico sempre più complesso e in continua evoluzione, l’impegno di Xiaomi verso la sicurezza e il supporto a lungo termine dei suoi dispositivi è un segno tangibile della sua attenzione per le esigenze dei propri clienti e della sua volontà di garantire un’esperienza completa e senza compromessi.