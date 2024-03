Netflix è senza dubbio uno dei colossi dell’intrattenimento contemporaneo, ma dietro alla sua fama ci sono molti segreti e curiosità che spesso sfuggono all’occhio del pubblico. Il blog ufficiale della piattaforma di streaming, Tudum, ha diffuso una lista di dieci particolarità poco note ma decisamente interessanti.

Per cominciare, pochi sanno che il nome originario della piattaforma era Kibble, che in inglese significa cibo per cani. La seconda curiosità riguarda la prima serie TV Netflix Original, ovvero “Lilyhammer“, debuttata nel lontano 2012, segnando l’inizio di una nuova era nell’industria dell’intrattenimento.

10 interessanti curiosità su Netflix

Netflix non è sempre stata una piattaforma di streaming digitale. Nel 1998, distribuiva ancora DVD e il primo film spedito ai suoi abbonati è stato “Beetlejuice–Spiritello porcello“. Un’altra curiosità interessante riguarda l’impatto culturale delle serie TV sulla piattaforma di streaming. Ad esempio, il successo de “La regina degli scacchi” ha determinato un aumento del 125% nelle vendite di scacchiere. Questo dimostra il potere che i contenuti di Netflix hanno nell’influenzare le tendenze e le abitudini del pubblico.

Anche i giochi hanno un ruolo importante su Netflix. Il primo gioco scaricato da Netflix su dispositivi mobili è stato “Stranger Things: 1984“.

La funzione “La mia lista” su Netflix è molto popolare tra gli utenti, e il dato del 2022 rivela che lo show che più volte è stato aggiunto a questa lista è “La casa di carta“. Ma forse una delle curiosità più sorprendenti riguarda i “codici segreti” della piattaforma. In un certo momento ne esistevano ben 70.000, un dettaglio che sottolinea la complessità e l’estensione del catalogo di contenuti della piattaforma. Nel 2022 il numero è sceso a 30.000.

L’abbonato numero 500.000 della piattaforma ha avuto un’opportunità davvero insolita: ha potuto partecipare a un meeting societario e ha persino ricevuto un abbonamento a vita. Un’altra curiosità divertente riguarda l’icona più popolare tra gli account della piattaforma di streaming online: “Baby Boss“. Circa 11 milioni di account utilizzano questa icona, dimostrando il fascino universale di questo personaggio animato. Infine, il celebre suono di Netflix, ora associato al “tudum“, aveva originariamente un suono diverso, che viene paragonato al belato di una capra.

Queste curiosità su Netflix ci mostrano l’evoluzione e l’impatto straordinario che questa piattaforma streaming ha avuto sull’industria dell’intrattenimento.