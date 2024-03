Questo fine settimana sarà particolarmente ricco per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso giapponese Sony sta infatti proponendo in questi giorni su PlayStation Store una nuova promozione pensata per l’appunto per il fine settimana. Si tratta della promo Le Offerte del Weekend e va ad affiancarsi ai fantastici sconti proposti con l’attuale promozione Selezioni Essenziali. Scopriamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, Sony stupisce con la nuova promo Le Offerte Del Weekend

Il colosso giapponese Sony è ritornato alla carica con una nuova valanga di offerte e sconti. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha deciso di proporre per questo fine settimana una nuova promozione. Si tratta in particolare della promo denominata Le Offerte Del Weekend ed include tanti titoli piuttosto famosi disponibili sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming PlayStation 5.

Si tratta di offerte come sempre estremamente convenienti e che permetteranno di accaparrarsi a basso costo tantissimi videogiochi famosi. Tuttavia, ricordiamo che gli sconti della nuova promo Le Offerte del Weekend saranno disponibili soltanto per questo fine settimana. Gli utenti avevano infatti tempo per sfruttare la promo fino a lunedì 18 marzo 2024.

Tra i giochi proposti in sconto, troviamo questa volta l’ultima uscita legata al mondo dei maghi di Hogwarts. Stiano parlando del videogioco Hogwarts Legacy. Quest’ultimo è infatti ora disponibile nella sua versione Digital ad un prezzo scontato di 42,59 euro. Per gli amanti della saga di Grand Theft Auto, invece, è al momento proposto su PlayStation Store il videogioco Grand Theft Auto V ad un prezzo di 19,79 euro. C’è poi anche il videogioco Need for Speed Unbound Palace Edition ad un prezzo scontato di 13,49 euro.

I titoli proposti in sconto su PlayStation Store sono davvero tantissimi. Vi invitiamo a visitare il sito uufficiale di Sony per scoprirli tutti.