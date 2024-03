Come ogni settimana, si aggiornano le varie proposte e promozioni del noto colosso giapponese Sony. L’azienda propone infatti ogni settimana diverse offerte e sconti sui titoli presenti su PlayStation Store e così gli utenti possono accedere ad un numero vastissimo di videogiochi a dei prezzi decisamente accessibili. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha reso disponibile una nuova promo denominata Saldi Divertimento Continuo.

PlayStation Store, arriva la nuova promo Saldi Divertimento Continuo

In questi ultimi giorni, il colosso giapponese Sony ha deliziato gli utenti con una nuova fantastica promozione. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova promo denominata Saldi Divertimento Continuo. Come accade spesso con l’azienda, anche con la promo in questione sarà possibile scaricare numerosi videogiochi di rilievo a dei prezzi decisamente interessanti.

Sono infatti disponibili anche videogiochi che sono proposti ad un prezzo addirittura inferiore ai 10 euro. Si tratta tuttavia di una promozione limitata nel tempo. Gli utenti potranno infatti scaricare i videogiochi con questi sconti soltanto fino al prossimo 21 marzo 2024. Fra i videogiochi proposti ora in sconto, c’è ad esempio Yakuza Remastered Collection. Quest’ultimo, in particolare, è ora disponibile sullo store ad un prezzo scontato di appena 9,99 euro. È un prezzo decisamente interessante, se si pensa che il suo prezzo di listino è di 39,99 euro.

Allo stesso prezzo, troviamo poi in sconto anche un altro videogioco. Si tratta del videogioco denominato Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Quest’ultimo è infatti proposto con lo stesso sconto a 9,99 euro. Ci sono poi disponibili sullo store anche videogiochi a dei prezzi ancora più bassi. Uno di questi è Valkyria Chronicles Remastered. Quest’ultimo ha un prezzo di listino di 19,99 euro, ma ora gli utenti potranno portarselo a casa ad un costo di soli 4,99 euro.

Insomma, stiamo parlando di offerte davvero eccezionali. Vi consigliamo di visitare PlayStation Store per non perdervi nessuno sconto.