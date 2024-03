Per la prima volta in assoluto, Ferrari ha voluto concedere ai propri appassionati la possibilità di guidare una vettura derivata dal mondo delle competizioni Endurance. Ecco, quindi, nascere il nuovissimo programma Sport Prototipi Clienti che rappresenta una nuova sfida per il Cavallino Rampante.

Il primo evento di questo nuovo programma si terrà all’Autodromo Internazionale del Mugello a partire dal 14 marzo. Un fortunato cliente del brand di Maranello potrà sedersi dietro il volante di una vera hypercar da corsa e provare l’ebrezza di sentirsi un vero pilota.

La vettura utilizzata per il programma Sport Prototipi Clienti è la 499P Modificata, un bolide che i veri fan conoscono molto bene. Infatti, si tratta della la monoposto da corsa nata dalla vincitrice della 24 Ore di Le Mans del Centenario.

La Ferrari 499P Modificata scende in pista al Mugello, è lei la nuova hypercar di riferimento per il programma Sport Prototipi Clienti

Tuttavia, pur condividendo tutti gli elementi tecnici, aerodinamici e prestazionali con la 499P ufficiale, la versione dedicata ai Tifosi risulta ancora più prestazionale della progenitrice. Il vantaggio di poter utilizzare nel programma Sport Prototipi Clienti una versione derivata dalla monoposto ufficiale risiede in un aspetto non secondario.

Ferrari non deve sottostare a nessun vincolo imposto dal WEC per far guidare la vettura ai propri clienti. La 499P Modificata è libera da ogni limitazione del Balance of Performance (BoP) e può liberare tutti gli 870 cavalli di cui dispone.

Il powertrain ibrido è caratterizzato dall’abbinamento di un motore termico V6 che spinge le ruote posteriori a cui si affianca una unità elettrica posizionata sull’asse anteriore. La combinazione dei due motori permette di avere la trazione integrale sempre attiva. Questa scelta consente ai Clienti di guidare una vettura più docile, con un comportamento più prevedibile in pista, ma sempre pronta a scaricare a terra tutta la propria potenza.

L’intero weekend al Mugello sarà dedicato ai Clienti in quanto, oltre alla 499P Modificata scenderanno in pista anche le monoposto del programma F1 Clienti e le vetture dell’XX Programme.