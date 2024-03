Truffa su Internet, rubati soldi a tanti utenti: ecco la mail pericolosa

È capitato già diverse volte di ritrovarsi di fronte ad un messaggio truffa complicato da capire perché scritto male in italiano ma ora è anche pericolosissimo. Quello che è un tentativo di phishing a tutti gli effetti, finisce per diventare anche un modo per gravare sulla psicologia delle persone. Nella fattispecie, si parla di una donna pronta a conoscere il malcapitato, che scoprendo la truffa potrebbe avere anche un crollo psicologico.

In basso ci sono tutte le informazioni del caso con il testo incollato di preciso e soprattutto con altre informazioni utili per cavarsela.

Truffa phishing: ecco il nuovo messaggio che sta avendo luogo

“Ciao!

Come stai? Spero che vada tutto bene. Bene, ho trovato un po’ di tempo qui per parlare con te.

Mi chiamo Silvia, ho 20 anni. Dentro di me mi comporto come una ragazza che cerca un ragazzo per divertirsi e divertirsi.

Che io amo?

Oh, è qui che inizia il divertimento!

Non mi dispiace un po’ di varietà nella mia vita.

Il BDSM e altri scherzi sono qualcosa di quella serie che fa battere forte il cuore.

Quindi, se anche a te non dispiace un po’ di varietà e adrenalina, allora forse possiamo trovare un linguaggio comune.

E sì, se sei interessato, vai sul sito di incontri, c’è il mio profilo con foto e contatti.

Attendiamo un vostro riscontro!

Ecco il mio profilo.”

Non è la prima volta che gli utenti cascano su questi messaggi. In questo modo molti utenti hanno rilasciato i propri dati personali in un form finalizzato solo a rubarglieli. Qualcuno credeva di sottoscrivere addirittura la versione premium del finto sito di incontri, agevolando la truffa nel rubare anche le credenziali dei conti correnti.

Purtroppo il fenomeno del phishing si ripete ogni giorno e mette in pericolo gli utenti. Stare attenti ai mittenti delle e-mail è fondamentale.