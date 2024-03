Ricaricare il proprio smartphone di notte è una pratica piuttosto comune. Prima di andare a dormire ci si preoccupa quasi sempre di caricare il cellulare così da poter usufruire della batteria completamente carica il giorno successivo. Questa abitudine però è stata più volte indicata come rischiosa e talvolta persino pericolosa, non solo per la salute del dispositivo, ma anche e soprattutto per la sicurezza stessa delle persone. A tal proposito, si sono espressi alcuni tra i principali produttori di smartphone in Italia e nel mondo. I quali hanno affermato che molto spesso tali timori sono un po’ estremizzati.

Smartphone in carica, le opinioni dei produttori

Un sondaggio condotto dalla compagnia OnePlus ha rivelato che molti utenti temono che le ricariche frequenti o notturne dei loro smartphone, pian piano, possono compromettere la durata della batteria. Le opinioni dei produttori a riguardo però, nella maggior parte delle volte sembrano differire.

Per esempio Apple, ha pubblicato un avviso che sottolinea i potenziali pericoli associati alla ricarica notturna. L’azienda avverte che il surriscaldamento durante la ricarica può causare incidenti pericolosi come incendi o rischi di lesioni gravi. Samsung, invece, dopo alcune esperienze problematiche, ha deciso di sviluppare una serie di misure preventive volte a garantire una ricarica più sicura. L’azienda infatti afferma che, una volta che il telefono raggiunge la carica completa, il processo di ricarica deve essere interrotto per evitare danni alla batteria. Rilevanti anche le considerazioni di Xiaomi, il quale si distingue per i suoi modelli di ricarica ultraveloce e una gestione intelligente della carica per evitare danni alla batteria. Ma anche questo produttore consiglia comunque di evitare la ricarica notturna.

Consigli per una ricarica sicura

Anche se vi sono molte opinioni contrastanti, alcuni consigli sono universali e sembrano essere condivisi da una pluralità di aziende. Tra questi viene spesso sottolineata l’importanza di utilizzare caricabatterie originali o certificati, di evitare temperature troppo elevate e di posizionare lo smartphone su superfici morbide durante la ricarica.

In poche parole possiamo affermare che la pratica di ricaricare il cellulare durante la notte può essere considerata sicura. Anche se è importante seguire alcune precauzioni per evitare eventuali rischi e per garantire una migliore conservazione della batteria del proprio smartphone.