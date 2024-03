Una nuova stagione di Black Mirror si prepara ad arrivare in streaming nel 2025. Il prossimo anno, Netflix rilascerà sei nuovi episodi della serie antologica basata sui possibili scenari che l’utilizzo smodato della tecnologia può riservarci.

Come confermato direttamente dalla stessa Netflix attraverso un nuovo teaser trailer, la serie creata da Charlie Brooker si prepara ad accogliere sei nuove storie originali. Purtroppo sappiamo ancora molto poco sulla produzione di queste stagione.

Netflix non ha rilasciato molti dettagli e anche la data di lancio della serie sulla piattaforma di streaming è molto vaga. Al momento, l’unica certezza è che una delle nuove puntate sarà incentrata su personaggi già noti agli appassionati.

Black Mirror torna su Netflix con una nuova stagione, i sei episodi inediti arriveranno nel 2025 e ci sarà anche il sequel di USS Callister

Infatti, una delle puntate rappresenterà un sequel dell’avventura sci-fi dedicata all USS Callister. Questo particolare episodio è balzato agli onori della cronaca con l’arrivo della quarta stagione di Black Mirror.

Pensato come una parodia di serie TV come Star Trek, l’ambientazione è contestualizzata per non allontanarsi troppo dai canoni a cui la serie distopica ci ha abituato. La storia racconta le vicende di un giovane programmatore interpretato da Jesse Plemons che ha realizzato un videogioco online popolato da NPC basati sui propri amici e colleghi.

Tuttavia, il protagonista non si limita a realizzare copie virtuali ma, utilizzando il materiale genetico e il DNA di queste persone, riesce a creare dei cloni senzienti. Interpretando il ruolo di comandante della USS Callister, restituisce tutte le angherie subite nella vita reale.

Questa situazione porta i cloni a ribellarsi e a liberarsi dal gioco. Il seguito della storia potrebbe essere incentrato sulle problematiche che un clone deve affrontare nella vita reale e sul modo in cui la società accoglierà la notizia. Tuttavia, manca ancora molto tempo prima di poter scoprire i dettagli di questa nuova stagione di Black Mirror.