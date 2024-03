Elon Musk, noto per la sua prolificità di idee e la sua imprevedibilità, ha annunciato una novità rivoluzionaria per il suo social network X, incarnando il suo carattere visionario. Il magnate ha da sempre coltivato il sogno di trasformare X in quella che egli chiama “Everything App“, un’applicazione in grado di soddisfare ogni possibile esigenza degli utenti, dall’intrattenimento alla comunicazione, alla gestione delle attività quotidiane.

L’evoluzione di X sotto le idee di Musk

La recente rivelazione di Musk ha destato grande interesse: ha anticipato che a breve sarà possibile godere di video di lunga durata direttamente sulla propria TV attraverso X. Questo progetto ambizioso si propone di offrire agli utenti un’esperienza multimediale completa, spostando il focus dall’uso dello smartphone al grande schermo del televisore.

L’introduzione di questa funzionalità avverrà inizialmente sulle TV Samsung e sulle Amazon Fire TV, consentendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti video di X, simili a quelli presenti su piattaforme come YouTube. Questa mossa strategica è stata motivata dall’analisi dei dati comportamentali degli utenti su X, che hanno dimostrato un’ampia preferenza per la visione di video durante il tempo trascorso sulla piattaforma.

L’obiettivo dichiarato di X è quello di trasformarsi in una piattaforma orientata ai contenuti video, offrendo agli utenti una vasta gamma di intrattenimento realizzato da influencer e personaggi famosi, direttamente fruibile sui dispositivi TV. Questa strategia di Musk potrebbe anche rappresentare un tentativo di riconquistare una parte dell’utenza persa nel corso degli anni, come indicato da uno studio condotto da Edison Research che ha registrato una diminuzione del 30% degli utenti statunitensi rispetto al 2023.

Trasformare l’intrattenimento digitale

La possibilità di attrarre nuovi utenti e offrire contenuti video lunghi visualizzabili sulla TV potrebbe aprire nuove opportunità di monetizzazione attraverso la pubblicità, seguendo il modello di business adottato con successo da piattaforme come YouTube. Questo non solo migliorerà l’esperienza degli utenti su X, ma potrebbe anche rafforzare la sua posizione nel mercato dei social network e garantire la sua competitività nel lungo periodo.

L’iniziativa di Elon Musk di introdurre la visione di video su TV attraverso X rappresenta un passo significativo verso la realizzazione del suo ambizioso progetto di trasformare il social network in un’applicazione “tuttofare“. Resta da vedere come questa novità influenzerà il panorama dei social media e se riuscirà a colmare il divario tra X e le altre piattaforme concorrenti.