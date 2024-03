Starlink, la nota compagnia che fornisce connessione internet satellitare a banda larga, ha lanciato il suo nuovo abbonamento tanto atteso dagli utenti online. Stiamo parlando del piano soprannominato “Base”, che al modico prezzo di 29 euro al mese, diventa più accessibile ad un pubblico molto più vasto. Ma vediamo quali saranno le principali caratteristiche di questo nuova proposta.

Il piano Base offre innanzitutto una velocità di download tra i 50 ed i 150 Mbps. Si tratta ovviamente di una velocità notevolmente inferiore rispetto a quella garantita dall’abbonamento Standard di Starlink. Quest’ultimo infatti riesce a garantire una velocità compresa tra i 130 e i 255 Mbps. Ma appare chiaro che tra le due opzioni debbano esservi comunque delle differenze, che per alcuni potrebbe non essere comunque un problema. Tutto dipende dalle esigenze e le necessità di ognuno.

A tal proposito però è importante tenere a mente che con il piano Base, durante le ore di punta, vi potrebbe essere una riduzione della velocità, poiché l’accesso alla rete darà “priorità” a coloro che sono abbonati al piano Standard. Ciò significa che nei momenti di maggiore utilizzo, ad esempio nelle ore serali, la velocità di download potrebbe diminuire ancora un pò.

Starlink Base, alcune restrizioni

Ovviamente il piano Base di Starlink non manca però di aspetti positivi. Tra questi vi è l’assenza di limiti di dati. Gli abbonati, infatti, potranno navigare online tutto il tempo che desiderano e senza preoccuparsi di superare determinate quote mensili o di dover affrontare costi aggiuntivi. Non mancano però alcune restrizioni che bisogna tenere bene a mente. Per esempio il piano Base non supporta l’utilizzo della connessione in mobilità. Ciò significa che l’accesso a internet tramite Starlink è limitato a siti fissi e non può essere utilizzato in caso di spostamenti o in mare.

Alcune funzionalità tipiche del piano Standard poi, come la pausa del servizio o l’acquisto di dati per dispositivi mobili, non sono disponibili.

Insomma l’abbonamento Base di Starlink offre la possibilità di accedere ad una versione della piattaforma più economica, ma che garantisce comunque funzionalità interessanti. In caso di acquisto, ovviamente è importante avere una piena consapevolezza di tutte queste ”limitazioni e restrizioni” che, se per alcuni potrebbe essere un problema, per altri non necessariamente. Gli utenti devono valutare attentamente le proprie esigenze e il proprio utilizzo di internet prima di optare per questo piano, un piano che offre comunque opportunità interessanti.