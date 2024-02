Elon Musk, il celebre imprenditore, ha recentemente offerto una soluzione innovativa al problema della connettività Internet nelle zone remote d’Italia. La sua proposta prevede l’utilizzo dei satelliti Starlink, una costellazione di satelliti sviluppati dalla sua azienda SpaceX, per garantire connessioni Internet ad alta velocità anche in aree del Paese dove la fibra ottica stenta ad arrivare.

L’obiettivo di Musk è quello di fornire una soluzione efficace per i problemi digitali che interessano diverse regioni italiane. In particolare, laddove la copertura della fibra non è ancora disponibile, i satelliti Starlink promettono velocità di almeno 500 megabit al secondo in download e circa 150 megabit al secondo in upload. Con queste premesse, l’iniziativa di Musk potrebbe rivoluzionare l’accesso a Internet nelle zone più remote del Paese.

La proposta Starlink per l’Italia

La presenza di Musk in Italia non è nuova; infatti, i satelliti Starlink hanno già dimostrato la propria utilità durante l’alluvione in Emilia Romagna del 2023. In quella circostanza, Unipol, in collaborazione con Elon Musk, utilizzò i satelliti per ripristinare la connessione a ospedali, vigili del fuoco e carabinieri, dimostrando la versatilità e la prontezza di questa tecnologia, anche in situazioni di emergenza.

Starlink, con la sua costellazione di satelliti, rappresenta una soluzione innovativa per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga e bassa latenza. La rete di satelliti nello spazio consente di fornire connettività in luoghi non serviti da reti terrestri, come in aree marine, desertiche o rurali, superando le sfide della distanza e della mancanza di infrastrutture terrestri.

Il funzionamento dei satelliti Starlink coinvolge stazioni terrestri, satelliti e dispositivi di ricezione a casa degli utenti. Questi ultimi installano parabole plug&play, sul balcone, sul tetto o in giardino, per ricevere il segnale satellitare. Il collegamento avviene attraverso router Wi–Fi, che gestisce la connettività locale tra dispositivi come PC, smartphone e tablet.

Il progetto Starlink, avviato nel 2015, ha visto il lancio dei primi 60 satelliti cinque anni dopo. Il servizio è stato reso disponibile negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito nel gennaio 2021, arrivando in Italia a partire dal febbraio dello stesso anno. Con questa proposta, Elon Musk offre una soluzione concreta per colmare il divario digitale e migliorare l’accesso a Internet nelle aree più remote di Italia.