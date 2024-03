La sicurezza dei dati personali è sempre stata di primaria importanza, soprattutto considerando l’ubiquità di internet e l’ampia diffusione di applicazioni che gestiscono enormi quantità di informazioni personali ogni giorno. Le “big tech” hanno sviluppato strumenti avanzati per proteggere tali dati, ma non sempre sono sufficienti. È essenziale essere consapevoli dei trucchi e dei consigli forniti dalle società specializzate per migliorare ulteriormente la sicurezza. In particolare, c’è un passaggio cruciale per la protezione degli smartphone, che bisogna seguire per tenere il proprio dispositivo e i dati sensibili, che esso contiene, davvero al sicuro.

Come tenere il proprio smartphone al sicuro

In un contesto in cui gli attacchi informatici e le violazioni della privacy sono all’ordine del giorno, è di vitale importanza conoscere e applicare tutte le misure disponibili per difendersi. Alcune di queste potrebbero non essere così evidenti, ma possono fare la differenza nel garantire un livello più elevato di protezione. Uno degli aspetti principali da considerare è la difesa contro i virus e il malware, che possono infettare gli smartphone attraverso app sospette o link dannosi.

Per gli utenti che sospettano di aver installato applicazioni dannose, se utilizzano dispositivi Android, è consigliabile avviare lo smartphone in modalità provvisoria. Successivamente bisognerà eliminare suddette applicazioni, oltre ad attivare Play Protect dal Google Play Store. Per gli utenti di iPhone, il procedimento è simile, con la rimozione della cronologia di navigazione e dei dati del browser come primo passo. In alcuni casi, riavviare l’iPhone può essere sufficiente per eliminare un virus, altrimenti è consigliabile eseguire un aggiornamento del sistema operativo iOS o ripristinare il dispositivo da un backup.

È importante sottolineare che la sicurezza informatica è un processo continuo e che nessuna misura di protezione è completamente infallibile. Gli utenti devono essere sempre vigili e adottare pratiche di sicurezza consapevoli, come l’uso di password robuste, l’installazione solo di applicazioni da fonti attendibili e l’aggiornamento regolare del software del dispositivo. Solo attraverso un approccio proattivo e una buona conoscenza delle migliori pratiche da seguire per tutelare la sicurezza informatica è possibile mitigare efficacemente i rischi legati alla cyber security e proteggere la propria privacy online.