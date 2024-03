Con questa TRUFFA anche i più esperti hanno perso soldi dal conto

La truffa che sta prendendo piede in questi giorni in Italia si sta diffondendo tramite e-mail. Secondo quanto riportato infatti molti utenti ci sono cascati perdendo dati personali e anche i soldi dalle loro carte di credito. In basso c’è anche incollato il messaggio.

La truffa che sta mettendo in ginocchio gli italiani arriva con questo messaggio

Come potete vedere qui in basso il messaggio sembra abbastanza chiaro: vuole ingannare gli utenti con un concetto verosimilmente credibile. Purtroppo lo spartito è sempre lo stesso e non cambia, siccome i malfattori vogliono far credere a qualcosa di reale che invece non esiste. Il testo è scritto male e in maniera sgrammaticata, per cui già da questo si potrebbe capire quello che sta succedendo. Come potete leggere è un chiaro invito da parte di una ragazza che ovviamente non esiste:

“Ciao!

Mi avete notato e credo che questo sia un ottimo inizio per qualcosa di speciale.

Ho 32 anni e non sono abituato alla solita vita sociale.

La mia vita è una festa alla quale sei invitato.

La foto che ti ho inviato è solo un piccolo invito al mio mondo di fantasia.

La mia passione non ha limiti e sono pronta a regalarti un’esperienza unica di vero piacere.

Tuffiamoci insieme nel vortice della passione! Le mie foto sono solo l’inizio.

Siete pronti a far parte di questo eccitante viaggio?

Se siete pronti per qualcosa che non avete mai provato prima, inviatemi via e-mail le vostre idee e i vostri suggerimenti.

Aspetto la vostra risposta nel mio PROFILO per iniziare questa indimenticabile avventura!”

State molto attenti e cercate di non cliccare mai sui link che compaiono nelle e-mail di dubbia provenienza. Uno dei consigli per evitare di cascare nel tranello è sicuramente quello di controllare l’indirizzo del mittente, spesso non appartenente ad un dominio reale.