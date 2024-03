Ops! Mobile, il nuovo operatore sotto Vodafone con prezzi SHOCK

Come se già la battaglia tra gli altri gestori non fosse troppo serrata, ecco un nuovo arrivo nel mondo della telefonia mobile italiana. Tra i gestori virtuali è arrivato un nuovo operatore molto interessante con un nome che qualcuno ha definito discutibile: fa il suo ingresso ufficiale tra i provider di telefonia mobile, Ops! Mobile.

Questa azienda vuole in ogni modo far valere le sue offerte mobili, che si appoggiano peraltro al gestore per eccellenza, ovvero Vodafone. Forte di una rete dunque molto ramificata sul territorio, Ops! Mobile vuole dare una prova di forza fin dall’inizio. I suoi prezzi sono infatti molto aggressivi e durano nel tempo. Si parte addirittura da offerte che vantano un costo mensile di soli 2 €, fino ad arrivare ad altre proposte molto più ricche ma sempre con costi contenuti.

Ops! Mobile sbarca in Italia con offerte shock, ecco una panoramica generale

La prima promo è la Ops Alarm, opportunità che è valida per tutti gli utenti che provengono da ogni gestore e per soli 2 € al mese. Al suo interno ci sono 100 messaggi, 100 minuti verso tutti e 500 mega per navigare sul web.

La asticella si alza già con l’offerta seguente, ovvero la Ops Senior. Con un prezzo di soli 4,99 € al mese, la soluzione consente minuti senza limiti con 50 SMS e 20 giga in 4G.

Con la Ops Smart 75 invece ecco minuti senza limiti verso chiunque, 75 SMS e 75 giga per navigare sul web, il tutto per 7,50 € al mese. Con 9,99 € al mese invece si arriva ad avere minuti senza limiti, 100 messaggi e 150 giga: questo è ciò che contiene la Ops Special 150.

Per chi desidera invece un piano business, ecco la Ops Business 90 che costa 15 € al mese offrendo minuti senza limiti, 90 SMS e 90 giga. L’ultima è quella che con 25 € al mese offre minuti illimitati, 180 messaggi e 180 giga, ovvero la Ops Business 180.

I prezzi valgono per sempre senza cambiamenti e la scheda SIM viene spedita a casa in maniera gratuita. Si tratta quindi di una nuova realtà pronta a dare battaglia, soprattutto alla luce dei contenuti offerti con prezzi molto bassi.