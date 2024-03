VeryMobile, l’operatore virtuale di WindTre, ha lanciato un’entusiasmante offerta per i suoi nuovi clienti. Si tratta della Very 4G Full Speed, che permette di navigare alla massima velocità sulla rete di WindTre.

Questa opzione è stata resa disponibile anche per i nuovi utenti a partire da febbraio, offrendo un’esperienza di navigazione superiore a un prezzo conveniente.

Con l’opzione Very 4G Full Speed, gli utenti possono godere di una velocità di download fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre, garantendo un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni.

Questo servizio, che normalmente ha un costo di 99 centesimi al mese, è ora disponibile per il primo mese gratuito per i nuovi clienti. In più, è già incluso nelle offerte solo dati di VeryMobile, offrendo un valore aggiunto a tutti gli utenti.

VeryMobile: attivazione semplice e rapida

Attivare l’opzione Very 4G Full Speed è facile e veloce.

I nuovi clienti possono attivarla direttamente durante il processo di acquisto online, senza la necessità di passare attraverso l’app Very.

Il costo aggiuntivo è di soli 99 centesimi al mese, ma il primo mese è gratuito. L’opzione è automaticamente inclusa in tutte le offerte solo dati dell’operatore, offrendo un’esperienza di navigazione di alta qualità a tutti gli utenti.

Con la Very 4G Full Speed, l’operatore si distingue dalla concorrenza offrendo una connessione internet ad alta velocità a un prezzo accessibile.

Mentre altri operatori low cost come Kena Mobile e ho. Mobile offrono velocità di navigazione inferiori, VeryMobile si impegna a fornire la massima velocità possibile sulla rete di WindTre, garantendo un’esperienza di navigazione superiore per tutti i suoi clienti.

Le migliori offerte per i nuovi clienti

Per i nuovi clienti che desiderano passare a VeryMobile, ci sono numerose offerte interessanti disponibili. Tra queste:

la Promo FLASH BACK! XL offre minuti e SMS illimitati , oltre a 150 GB in 4G fino a 30 Mbps;

offre minuti e SMS , oltre a L’opzione Full Speed disponibile a soli 99 centesimi al mese, al costo di 5,99€ al mese. Le altre opzioni offrono un’ampia gamma di minuti, SMS e dati a prezzi competitivi.

Insomma, con l’offerta Very 4G Full Speed a soli 5,99€ al mese, i nuovi clienti di possono godere di una connessione internet ad alta velocità a un prezzo conveniente. Grazie a questa opzione, è possibile navigare sulla rete di WindTre con velocità fino a 300 Mbps, offrendo un’esperienza di navigazione superiore.