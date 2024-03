Dopo aver analizzato la storia di Goku nella prima serie anime di Dragon Ball, proseguiamo con la riscoperta delle avventure create da Akira Toriyama. Visto il successo della prima serie, la Toei Animation ha realizzato Dragon Ball Z, forse la massima espressione delle idee di Akira Toriyama.

La narrazione dell’anime riprende dopo alcuni anni rispetto alla fine della precedente stagione. Goku è cresciuto e ha messo su famiglia, ma nuove minacce si palesano seminando terrore e distruzione sulla Terra.

Gli invasori alieni svelano di essere dei Saiyan, alieni umanoidi caratterizzati da una lunga coda da scimmia, esattamente come il giovane Goku. Questi combattenti fenomenali rivelano una notizia incredibile. Anche Goku è un Saiyan condivide la forza e la potenza dei temibili invasori.

Dragon Ball Z è l’anime che ha reso Goku l’eroe di riferimento per una intera generazione, il genio di Akira Toriyama è al suo apice

Gli eventi portano Goku a scontrarsi contro il Principe dei Saiyan chiamato Vegeta. Quest’ultimo vede Goku come un disertore in quanto ha rinnegato la sua razza per schierarsi con i terrestri. In seguito ad una terribile lotta, Goku ha la meglio e sconfigge Vegeta consentendogli di fuggire.

Il principe dei Saiyan fugge su Namecc, per incontrarsi con il mandante di questo attacco, il perfido Freezer. Goku e i suoi amici si recano su Namecc per sconfiggere anche questo nemico ma, la lotta si rivelerà più dura del previsto. Durante la sfida, Goku perderà molti alleati ma proprio in seguito a queste perdite riuscirà a sbloccare tutto il suo potenziale nascosto. Raggiungendo un livello di concentrazione e potenza mai visti prima, diventerà un Super Saiyan. Questa nuova forma è ormai iconica ed è diventato il simbolo di Dragon Ball.

Terminata questa lotta, la Terra sembra salva, almeno fino a quando non arrivano gli Androidi a minacciare nuovamente la pace. La loro forza è immane ma non è nulla in confronto a Cell, il nuovo principale villain della serie. Questo essere è alla ricerca della forma perfetta ed è in grado di assorbire le altre forme viventi per guadagnare potere. Questa volta sarà il figlio di Goku, Gohan, a superare il limite del Super Saiyan raggiungendo il secondo livello e sconfiggendo il nemico.

Dopo sette anni dalla temibile sfida con Cell, avverrà il debutto di Majin Bu, una misteriosa creatura dalla potenza indescrivibile. Per sconfiggere questo nuovo nemico, Goku, Gohan, Vegeta e tutti gli altri Saiyan dovranno allenarsi per diventare Super Saiyan di terzo livello. Dopo aver sconfitto anche questa minaccia, Goku si ritirerà per allenare il suo sostituto che dovrà difendere la Terra da ogni minaccia.