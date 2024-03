Lo smartphone si è affermato come uno strumento indispensabile nella nostra vita quotidiana, servendo non solo per le chiamate ma anche per una vasta gamma di attività come fotografare, registrare video, comunicare con i contatti, guardare contenuti in streaming, giocare e molto altro. La crescente dipendenza da queste funzionalità ha portato molte persone a cercare un modello di smartphone con un’autonomia elevata della batteria per evitare una ricarica frequente durante la giornata.

Sovraccaricare la batteria, sovraccaricare la bolletta

Molte persone mettono in ricarica il proprio smartphone prima di andare a letto, mantenendo il dispositivo collegato al caricabatterie per tutta la notte. Questa pratica, anche se diffusa, può danneggiare la batteria del telefono, come indicato da esperti di tecnologia. La batteria agli ioni di litio presente nella maggior parte degli smartphone può sovraccaricarsi, con il rischio di danni gravi, come esplosioni o incendi. L’abitudine di tenere il telefono in carica per tutta la notte, oltre il 100% di carica, è quindi un comportamento che va evitato per garantire la sicurezza personale.

Oltre ai rischi di sicurezza, lasciare il telefono in carica per lunghe ore durante la notte comporta anche un aumento dei costi energetici. I caricabatterie consumano una quantità significativa di energia, contribuendo al peso della bolletta elettrica. Anche se il consumo varia tra i modelli, in media, i caricabatterie utilizzano dai 3 ai 7 watt all’ora. Lasciare il telefono collegato al caricabatterie quando è completamente carico comporta uno spreco evitabile di circa 2,24 watt, che può tradursi in costi aggiuntivi.

I rischi della ricarica notturna

Gli esperti consigliano di ricaricare gli smartphone durante il giorno e di evitare la ricarica notturna per mitigare i rischi di danni alla batteria e per ridurre i costi energetici. Anche se staccare il telefono durante la notte potrebbe non essere sempre pratico, adottare questa abitudine può contribuire a una gestione più sostenibile del dispositivo elettronico, promuovendo sia la sicurezza che l’efficienza energetica.