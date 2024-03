Con il recente rilascio della nuova versione di Google Chrome, gli utenti possono ora sperimentare la funzione basata sull’intelligenza artificiale denominata “Help me write“. Questa innovativa caratteristica offre assistenza automatizzata durante la stesura di post sul blog e altre comunicazioni online, rappresentando un passo avanti nella facilitazione delle attività di scrittura digitale.

Il cuore dell’innovazione in Help me Write

Google ha annunciato il mese scorso e ha finalmente lanciato questa settimana la funzione “Help me write”, rendendola disponibile nella versione stabile di Chrome. Per attivare questa funzione, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui la residenza negli Stati Uniti, un’età minima di 18 anni, l’accesso a Chrome tramite un account Google e la configurazione del browser con l’inglese come lingua predefinita.

Il cuore di questa innovazione è rappresentato dal modello Gemini di Google, che alimenta il processo di generazione di testi contestuali in base al sito web e al campo di scrittura specifico dell’utente. Ad esempio, quando si scrive una recensione online o un annuncio economico, la funzione può prendere una breve descrizione del prodotto e espanderla in un articolo più dettagliato e coinvolgente.

Google sottolinea che “Help me write” comprende il contenuto della pagina web in cui l’utente si trova, offrendo suggerimenti pertinenti e guidando nella navigazione ottimale. Se si sta, ad esempio, redigendo una recensione su un mouse, la piattaforma analizzerà la pagina del prodotto per estrarre le funzionalità e le caratteristiche che rendono quel particolare prodotto unico.

Un compagno intelligente per ogni blogger e scrittore

La funzionalità AI di Chrome è progettata per facilitare la composizione di contenuti scritti attraverso il riconoscimento contestuale e la generazione di suggerimenti mirati. Questo si traduce in un aumento della produttività per attività come la creazione di recensioni online, richieste di informazioni e annunci economici, trasformando brevi descrizioni in post più approfonditi e informativi.

Per attivare “Help me write“, gli utenti possono accedere alla sezione “AI sperimentale” nelle impostazioni del browser Chrome. Questa funzionalità, integrata nell’ultimo aggiornamento Chrome M122, è attualmente disponibile per gli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti su Mac e PC Windows.

L’introduzione di “Help me write” riflette l’impegno di Google nel migliorare l’esperienza degli utenti durante le attività di scrittura online, aprendo la strada a una nuova era di assistenza virtuale nella creazione di contenuti digitali.