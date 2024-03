Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di assegnare a Vodafone Italia un nuovo prefisso che farà da risorsa di numerazione aggiuntiva ma che verrà utilizzato dall’operatore rosso in favore dei suoi operatori virtuali.

Il nuovo prefisso

Il prefisso assegnato dal Ministero a Vodafone è il seguente: 3710, nel dettaglio, stando alla nota del Ministero, questo prefisso verrà utilizzato dagli operatori virtuali che si appoggiano direttamente alla rete Vodafone con una specifica riga di testo che sottolinea che quest’ultimo verrà utilizzato per i clienti di operatori virtuali.

Il prefisso 371 è già utilizzato da Poste Mobile con le decadi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 e Mundio con la decade 2, a breve dunque si aggiungerà Vodafone con la decade 0, rendendo dunque appunto il prefisso 3710.

Anche Terna ha ricevuto un prefisso nuovo che sarà destinato unicamente agli operatori virtuali che si appoggiano su essa, parliamo del 3781, nel dettaglio abbiamo che 378 è già usato da Spusu con la decade 0, Vianova con la decade 3 e da Vodafone Italia (con alcuni operatori virtuali) con la decade 4.

Si tratta dunque di un’altra manovra di Vodafone per ampliare la propria rete, ricordiamo inoltre che proprio recentemente Vodafone aveva annunciato la vendita della divisione italiana presso Swisscom, un’operazione dal valore di 8 miliardi di euro, dettaglio a cui aggiungiamo anche la chiusura dei servizi Bis e Fax.

Per chi non lo sapesse gli operatori virtuali che si appoggiano sulla rete Vodafone sono i seguenti:

ho.

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Dunque se doveste avere un numero legato ad uno di questi operatori è probabile che d’ora in avanti potreste ricevere il nuovo prefisso con la decade 3710, ovviamente stiamo parlando in caso di intestazione di un nuovo numero telefonico e non di un caso di portabilità del numero che ovviamente è diverso.