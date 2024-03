Fin dal suo arrivo, ho Mobile è stato molto apprezzato dagli utenti. Questo grazie al suo vasto catalogo di offerte di rete mobile estremamente convenienti. L’operatore telefonico virtuale di Vodafone, infatti, propone da sempre offerte dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Anche per il mese di marzo, in particolare, gli utenti alla ricerca di un’offerta vantaggiosa potranno passare senza problemi a ho Mobile.

ho Mobile, anche a marzo tante offerte strepitose con minuti e giga

Anche a marzo 2024 gli utenti interessati a cambiare operatore potranno passare a ho Mobile grazie a delle offerte mobile davvero eccezionali. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo anche per questo mese il suo repertorio migliore, con offerte estremamente convenienti e con tanti giga per navigare.

Una delle offerte più sensazionali e che lasciano letteralmente senza parole è ho Mobile 300 Giga. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese anche fino a 300 GB di traffico dati per navigare. Si tratta di una quantità di giga davvero esagerata, ma che renderà felici gli utenti più esigenti. L’offerta in questione include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

La cosa che lascia senza parole è poi il prezzo di questa offerta. Gli utenti interessati dovranno infatti pagare soltanto 10,99 euro al mese, un costo in linea con ciò che questa offerta offre. Per chi vuole risparmiare ulteriormente, sono comunque disponibili tante altre offerte convenienti. Una di queste è ho Mobile 100 Giga. Quest’offerta viene proposta con dei prezzi differenti in base all’operatore di provenienza. Gli utenti dovranno pagare 5,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese. Il bundle mensile di questa offerta mobile includerà fino a 100 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri.