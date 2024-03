Google Chrome, il browser web più popolare al mondo, continua a innovare costantemente per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione sempre più efficiente e personalizzata. Di recente, Google ha annunciato tre nuove funzionalità progettate per rendere i suggerimenti di ricerca più utili e pertinenti per gli utenti.

Una delle nuove funzioni introdotte è la capacità di visualizzare suggerimenti di ricerca basati sulle ricerche più recenti degli utenti.

Ciò significa che quando gli utenti aprono una nuova scheda su Chrome e iniziano a digitare nella barra di ricerca, verranno presentati con suggerimenti influenzati dalle ricerche effettuate da altri utenti. Ad esempio, se un utente ha recentemente cercato “Japchae”, potrebbe ricevere suggerimenti per altri piatti coreani popolari.

Questa funzionalità richiede il collegamento dell’account Google per funzionare correttamente.

Google Chrome: più immagini per ricerche suggerite

Un’altra novità di GoogleChrome è l’aumento delle immagini visualizzate per le ricerche suggerite. In precedenza, il browser mostrava immagini solo per i suggerimenti corrispondenti al prodotto specificamente cercato.

Ora però su dispositivi Android e iOS, Chrome mostrerà immagini per categorie di acquisto e prodotti generici basati su ricerche più semplici, come “tavolo bohémien”.

Ciò permette agli utenti di avere una panoramica visiva più completa delle loro opzioni di ricerca.

Una delle sfide comuni per gli utenti che navigano su dispositivi mobili è la connettività di rete instabile.

Ad ogni modo, grazie alle migliorate funzionalità on-device, Chrome su Android e iOS ora fornirà suggerimenti di ricerca anche quando la connessione di rete risulta debole. Questo significa che gli utenti possono continuare a ricevere suggerimenti utili anche in situazioni in cui la connessione internet è meno affidabile.

Possiamo quindi dire che Google Chrome continua a dimostrare il suo impegno nel fornire un’esperienza di navigazione web all’avanguardia attraverso l’introduzione di nuove funzionalità volte a migliorare i suggerimenti di ricerca per gli utenti.

Con queste nuove aggiunte, gli utenti possono aspettarsi di ricevere suggerimenti più pertinenti e utili, indipendentemente dalla loro piattaforma di navigazione o dalla qualità della connessione di rete.