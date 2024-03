Nel giorno dell’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea, Apple ha annunciato una serie di aggiornamenti progettati per adattare il proprio ecosistema alle nuove normative. Questi cambiamenti, che seguono il rilascio di iOS 17.4 qualche giorno fa, segnalano un impegno da parte dell’azienda di Cupertino per adeguarsi ai requisiti normativi e migliorare l’esperienza degli utenti.

Uno degli aspetti principali di questi aggiornamenti riguarda il supporto ai marketplace e ai pagamenti alternativi, una funzionalità introdotta con iOS 17.4. Inoltre, Apple ha promesso ulteriori miglioramenti per rendere più agevole il passaggio da iOS ad altri sistemi operativi. Ciò include lo sviluppo di strumenti più intuitivi per il trasferimento dei dati da un iPhone ad altri smartphone, con un’attesa prevista entro l’autunno del 2025. Inoltre, si prevede che i produttori Android offriranno soluzioni migliorate per facilitare il trasferimento dei dati da un iPhone ai loro dispositivi.

Apple favorisce il passaggio ad Android

Un’altra importante novità riguarda la possibilità per gli utenti iPhone nell’Unione Europea di disinstallare Safari dai propri dispositivi: iOS 17.4 ha già semplificato la selezione di browser alternativi su iPhone. Ora Apple sta lavorando su una soluzione che consentirà agli utenti di esportare ed importare i propri dati in altri browser sullo stesso dispositivo. Questo aggiornamento, in linea con le direttive del DMA, mira a promuovere la concorrenza e a garantire agli utenti una maggiore libertà di scelta nel panorama dei browser.

Inoltre, iOS 17.4 ha introdotto il supporto per motori di rendering alternativi a WebKit. Aprendo, in questo modo, la strada a potenziali sviluppi futuri nel campo dei browser su iOS. Sebbene al momento non siano ancora disponibili sullo Store ufficiale o su store alternativi, è probabile che presto saranno disponibili diversi browser in grado di sfruttare questa tecnologia.

Questi aggiornamenti riflettono l’impegno di Apple nell’adattare il proprio ecosistema alle nuove normative europee. Il tutto offrendo ai suoi utenti una maggiore flessibilità e controllo superiore sui propri dispositivi. Con il continuo sviluppo di soluzioni innovative e il supporto alla concorrenza, Apple si prepara a mantenere la sua posizione di leader nel mercato tecnologico. Al contempo, dimostra l’intenzione di rispettare i principi fondamentali della regolamentazione europea.